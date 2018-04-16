لندن: أعلنت السلطات العراقية اليوم عن تنفيذ حكم الاعدام بحق 13 شخصًا بينهم 11 إرهابيا أدينوا بجرائم تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر أمنية أو عمليات اختطاف.

وقالت وزارة العدل العراقية إن حكم الاعدام قد نفذ بحق ثلاثة عشر مدانًا بهذه العقوبة بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية.. موضحة انه "كان من بينهم احد عشر مدانًا بجرائم ارهاب ما بين تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر أمنية أو عمليات اختطاف.

وأشار المكتب الاعلامي للوزارة في بيان صحافي الاثنين حصلت "إيلاف" على نصه الى أن وزارة العدل "تجدد مضيها بتنفيذ احكام القانون بدون التأثر بأي ضغوط جانبية خارج اطار القانون وبحسب ما عاهدت ابناء الشعب العراقي على تنفيذ العقوبة بحق من ساهم بسفك الدم العراقي".

وأشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن عمليات الاعدام التي شهدها العالم عام 2017 اطلق من العاصمة المغربية الرباط الخميس الماضي ان حوالي 125 عملية إعدام قد نفذت في العراق خلال ذلك العام في اجراء لمعاقبة المعنيين استجابة للغضب الشعبي في أعقاب الاعتداءات التي نفذها تنظيم "داعش".

وأوضحت ان السلطات المركزية العراقية نفذت 62 حكمًا بالإعدام فيما أصدرت سلطات إقليم كردستان 3 أحكام بالإعدام ليصل المجموع إلى 65 حكما بالإعدام في عموم العراق، وذلك على خلفية جرائم يرتبط معظمها بأفعال متعلقة بالإرهاب فضلاً عن جرائم القتل والاختطاف والمخدرات. وقالت إن المواطنين العراقيين شكلوا جل المحكومين بالإعدام، بالإضافة إلى بعض الأجانب.

وأكدت العفو الدولية أن "عمليات إعدام جماعية قد نفذت خلال العام نفسه فتم إعدام العشرات من الرجال في 25 سبتمبر الماضي على خلفية جرائم متعلقة بالإرهاب، وذلك بعد مرور 11 يوما على تفجير انتحاري في مدينة الناصرية الجنوبية تبناه تنظيم داعش، وأدى الى مقتل 84 شخصا".. كما تم في 14 ديسمبر الماضي تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 38 شخصًا على خلفية جرائم متعلقة بالإرهاب ايضًا.



