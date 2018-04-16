محامي ترمب الشخصي سيمثل امام المحكمة في نيويورك

واشنطن: يمثل مايكل كوهين محامي الرئيس الاميركي دونالد ترمب امام محكمة في نيويورك الاثنين للتحقيق معه في وثائق حصل عليها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) خلال مداهمة منزله تتعلق بتورطه بترتيب تسويات مالية لطمس الفضائح المرتبطة بموكله، كما ستحضر الجلسة الممثلة الاباحية ستورمي دانيالز.

ويخضع كوهين لتحقيق جنائي منذ أشهر، والاسبوع الماضي داهم عناصر اف بي اي مكتبه وغرفة فندق ومكتب وخزنة وحصلوا على وثائق وصادروا هاتفين جوالين.

وكان كوهين اعترف علنا بانه دفع 130 الف دولار للممثلة الاباحية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مقابل صمتها. وهي تؤكد انها اقامت علاقة مع دونالد ترمب عامي 2006 و2007.

واكد ترمب ان لا علم له بهذه الصفقة كما نفى ان يكون اقام علاقة مع دانيالز.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ان الناشر ديفيد بيكير قد يكون اجرى مشاورات مع كوهين بشأن شهادة كارين ماكدوغال التي كانت من نجوم مجلة "بلايبوي" وتؤكد ايضا انها اقامت علاقة مع قطب العقارات السابق.

وكانت "ناشيونال انكوايرر" التي تعد اهم اصدار لدار بيكير، وافقت على شراء هذه الاعترافات الحصرية لقاء مبلغ 150 الف دولار.

وتؤكد مجلة "نيويوركر" استنادا الى شهادات اشخاص لم تكشفهم ان "ناشيونال انكوايرر" وافقت في نهاية المطاف على عدم نشر المقابلة لحماية ترمب، لكن المعنيين ينفون ذلك.

وذكرت "نيويورك تايمز" ان ترمب اتصل الجمعة بمايكل كوهين "لاستعراض" وضع مستشاره الوفي.

وبما ان المحامي يخضع للتنصت الالكتروني حسب الوثيقة التي نشرت الجمعة، يمكن ادراج هذا الاتصال في التحقيق.

وامرت القاضية الفدرالية كيمبا وود بمثول كوهين جلسة الاستماع عند الساعة 2,00 مساء (18,00 ت غ) التي ستشهد مواجهة مع مكتب النائب العام.