أربعة موقوفين بشبهة التخطيط لهجوم على قنصلية تركية في هولندا

لاهاي: اعتقلت قوات الامن الهولندية والبلجيكية أربعة رجال بشبهة تورطهم بأنشطة "مرتبطة بالارهاب" بينها خصوصا التخطيط لشن هجوم على القنصلية التركية في مدينة روتردام (غرب هولندا)، كما اعلنت النيابة العامة الهولندية الاثنين.

وقالت النيابة العامة إن شقيقين يبلغان من العمر 26 و29 عاما اعتقلا في قرية أودنبوش في جنوب هولندا حين اعتقل رجل ثالث يبلغ من العمر 37 عاما في مدينة روسندال المجاورة.

واضافت في بيان ان المشتبه به الرابع هو رجل عمره 39 عاما وقد اعتقل في ايسين في شمال بلجيكا.

واوضح البيان ان التحقيق "يركز على التحضير والتدريب على الارهاب اضافة الى الحض على الارهاب من خلال نشر الفكر الجهادي العنيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

واعتقل المشتبه بهم الاربعة بعدما اعترضت السلطات مكالمة هاتفية جرت بين أحدهم وجهادي هولندي محكوم بالسجن يدعى بحسب الصحافة المحلية "جواد أ.".

وكان القضاء حكم في تشرين الثاني/نوفمبر على "جواد أ." بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة التحضير لشن "هوم ارهابي" بعدما ضبطت الشرطة في شقته في روتردام رشاش كلاشنيكوف وذخيرة وكمية ضخمة من المفرقعات اضافة الى رسم للراية السوداء التي اتخذها تنظيم الدولة الاسلامية شعارا له.

وبحسب بيان النيابة العامة فقد "تم التطرق في أحد المقتطفات الصوتية الى هجوم تم التخطيط له على القنصلية التركية".

وبحسب القناة التلفزيونية الهولندية العامة "ان او اس" فإن جواد أ. رفض فكرة شن هجوم على القنصلية التركية بدعوى ان الغالبية العظمى من الأتراك هم مسلمون.

ومن المقرر أن يمثل الموقوفون الثلاثة الذين اعتقلوا في هولندا امام قاض هذا الاسبوع، بينما سيتم ترحيل الرابع الذي اعتقل في بلجيكا الى هولندا.

وانضم 280 هولنديا إلى صفوف الجماعات الجهادية في سوريا والعراق منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

