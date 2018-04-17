مجموعة السبع تحث روسيا على الكشف عن برنامجها لغاز نوفيتشوك

أوتاوا: حث وزراء خارجية دول مجموعة السبع تحث روسيا على الكشف عن برنامجها لغاز الاعصاب نوفيتشوكحث وزراء خارجية دول مجموعة السبع روسيا الاثنين على كشف تفاصيل برنامجها لغاز الاعصاب نوفيتشوك الذي يتهمونها باستخدامه في تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال ويشكل "تهديدا ضدنا جميعا".

وكتب وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان والمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا وكندا في بيان "نلتزم بخلاصة بريطانيا بأنه من المرجح جدا من جهة ان تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم وبأنه لا يوجد تفسير آخر معقول من جهة أخرى".

وتابع البيان ان رفض موسكو التي تنفي بشدة أي تورط في القضية "الرد على المطالب المشروعة للحكومة البريطانية ... انما يبرز مسؤوليتها".

وأوضح البيان من جهة أخرى ان "قلق" المجموعة ازداد نتيجة "انتهاج روسيا المتكرر لسلوك غير مسؤول ومزعزع للاستقرار خصوصا من خلال التدخل في الانظمة الديموقراطية لدول أخرى".

وكانت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أعلنت الخميس الماضي ان التحاليل المخبرية"تؤكد ما خلصت إليه المملكة المتحدة بشأن ماهية المادة الكيميائية السامة المستخدمة في سالزبري" لتسميم سكريبال وابنته في الرابع من آذار/مارس لكن دون ان تعلن مسؤولية أي جهة. في المقابل اتهمت روسيا المنظمة بالتلاعب في نتائج التقرير.

وشدد بيان وزراء خارجية دول السبع على ضرورة ان "تكشف روسيا كامل تفاصيل برنامجها السابق غير المعلن نوفيتشوك امام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وذلك عملا بالتزاماتها الدولية".

وبرنامج نوفيتشوك مجموعة من المركبات المؤثرة على الجهاز العصبي كان الاتحاد السوفياتي طورها في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. وتقول السلطات البريطانية ان الغاز المستخدم ضد العميل المزدوج السابق وابنته يوليا هو من ضمن البرنامج الكيميائي النووي الروسي.

وتابعت المجموعة ان "استخدام عامل سام للاعصاب من طراز عسكري وهو نوع طورته روسيان يشكل الاستخدام الهجومي الاول لمركب سام للاعصاب في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وتحديا خطيرا ليس فقط لامن بريطانيا بل أيضا لامننا المشترك"، مضيفة "إنه تهديد ضدنا جميعا".

وتعقد مجموعة السبع قمتها المقبلة يومي 8 و9 حزيران/يونيو في كندا التي تتولى الرئاسة الدورية هذا العام.

