GMT 5:06 2018 الثلائاء 17 أبريل GMT 5:18 2018 الثلائاء 17 أبريل  :آخر تحديث

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيا على نجران

صحافيو إيلاف
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الرياض: اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، ليل الاثنين، صاروخا باليستياً أطلقه الحوثيون على نجران.

ومساء الأحد، اعترضت منظومة الدفاع الجوية للتحالف العربي، صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه مدينة المخا الساحلية غرب اليمن.

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة من إطلاق صواريخ باليستية، باتجاه المحافظات اليمنية المحررة، والأراضي السعودية.

وتتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي، إيران بتزويد الحوثيين بهذا النوع من الصواريخ الباليستية، التي لم تكن موجودة ضمن العتاد العسكري للجيش اليمني الذي نهبته الميليشيات، وهو ما يؤكده تقرير لجنة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بالعقوبات في اليمن.


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