GMT 5:18 2018 الثلائاء 17 أبريل GMT 10:35 2018 الثلائاء 17 أبريل  :آخر تحديث

الملك سلمان يلتقي رئيس النيجر ورئيس وزراء باكستان

صحافيو إيلاف
مواضيع ذات صلة
الملك سلمان وقادة عرب يشهدون ختام "درع الخليج المشترك 1"
الملك سلمان يؤكد على خطورة السلوك الإيراني بالمنطقة
الملك سلمان يرعى ختام تمرين درع الخليج المشترك 1
الملك سلمان يصل إلى الدمام استعداداً للقمة العربية
الملك سلمان يعلن أكبر ميزانية في تاريخ السعودية
الملك سلمان يعلن تسمية القمة العربية 29 بقمة القدس
الملك سلمان: المملكة تسعد باجتماع الأشقاء في قمة الظهران
الملك سلمان: قادرون على العمل ضمن تحالف مشترك

الرياض: وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الاثنين إلى الرياض قادماً من المنطقة الشرقية، واستقبله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، كما كان في استقباله الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.

والتقى الملك سلمان، أمس، رئيس النيجر أيسوفو محمدو وذلك في مقر الحفل الختامي لتمرين «درع الخليج المشترك 1»، كما التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي واستعرض معهما العلاقات التي تربط السعودية بالبلدين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاءين، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعادل الجبير وزير الخارجية.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار