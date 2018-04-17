الملك سلمان يلتقي رئيس النيجر ورئيس وزراء باكستان

الرياض: وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الاثنين إلى الرياض قادماً من المنطقة الشرقية، واستقبله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، كما كان في استقباله الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.

والتقى الملك سلمان، أمس، رئيس النيجر أيسوفو محمدو وذلك في مقر الحفل الختامي لتمرين «درع الخليج المشترك 1»، كما التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي واستعرض معهما العلاقات التي تربط السعودية بالبلدين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاءين، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعادل الجبير وزير الخارجية.