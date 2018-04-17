السعودية تفتتح غدًا أول دار سينما

الرياض: تستعد السعودية لاحتضان أول العروض السينمائية، مساء يوم الأربعاء، في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود من خلال عرض فيلم النمر الأسود (Black Panther).

وقد أعلن صندوق الاستثمارات العامة مطلع أبريل الحالي، أنّ شركة الترفيه للتطوير والاستثمار المملوكة بالكامل للصندوق، وقّعت اتفاقية مع شركة إيه إم سي (AMC) أكبر مقدم ومالك لخدمات دور السينما في العالم، لإدارة دور السينما التابعة لها في السعودية.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وجّهت الدعوات لوسائل الإعلام المحلية والعالمية للمشاركة في تغطية الحدث.

وأكدت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أنه من المتوقع أن تفتح شركة "إيه إم سي" 40 دار عرض سينمائي في 15 مدينة سعودية خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى افتتاح من 50 إلى 100 دار سينما في 25 مدينة داخل المملكة بحلول 2030.

وحسب بدر الزهراني المشرف على قطاع السينما في السعودية، فإن الهيئة انتهت من التصنيف السعودي للمحتوى المرئي بما فيها الأفلام، وفقاً لأعلى الممارسات المتبعة في دول الخليج، وقال في تصريحات سابقة إنّ «الهيئة عملت كثيراً خلال الأشهر الماضية، للتنسيق المسبق مع الجهات المختلفة مثل الشؤون البلدية والقروية والجمارك والدفاع المدني في تسيير أعمال فتح النشاط ودخول المستثمرين للسوق».

ولفت الزهراني إلى «وجود مساحات في المجمعات التجارية يمكن تحويلها لدور سينما بعد استيفاء بعض الاشتراطات، وهناك مساحات أخرى موجودة يمكن تحويلها لدور سينما مثل المسارح وقاعات المؤتمرات».

وتعد تنمية قطاع الترفيه في السعودية أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030.

من جانبه، أوضح عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، أنّ منح الرخصة الأولى لشركة (إيه إم سي) الأميركية، يتيح فرصاً استثمارية مهمة لمشغلي دور العرض السينمائي. وأشار في تصريحات صحافية إلى أن افتتاح دور السينما سيُساعد في دعم الاقتصاد المحلي من خلال الاحتفاظ بالإنفاق الأسري محلياً، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل جديدة في السعودية. كما وقّع أخيراً خلال زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا، مع وزيرة الثقافة الفرنسية، اتفاقية تعاون في مجالات الثقافة والأدب والفنون وصناعة السينما والمسرح والموسيقى.

وأعلن العواد أنّ السعودية ستشارك للمرة الاولى في مهرجان كان السينمائي الدولي للأفلام في دورته الحادية والسبعين لعام 2018، من خلال جناح خاص للمجلس السعودي للأفلام الذي أطلقته الهيئة العامة للثقافة.