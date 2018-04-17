فيسبوك يقر بأنه يجمع بيانات حتى من خارج مستخدميه

سان فرانسيسكو: أقر موقع فيسبوك المتورط في فضيحة استغلال بيانات شخصية الاثنين بانه يجمع بيانات رواد انترنت بما في ذلك عندما يكونون خارجه، وهي ممارسة يؤكد أنها غير محصورة به فقط.

وكان المدير العام للموقع مارك زاكربرغ أوضح خلال سؤاله مرارا في هذا الصدد عند مثوله أمام الكونغرس الاسبوع الماضي، ان الشبكة تجمع بينات غير تلك التي يتقاسمها مستخدموها على صفحاتهم.

وشرح ديفيد بيسر احد مسؤولي "منتجات" فيسبوك بالتفصيل على مدونة الموقع الاثنين كيف "يجمع الموقع بيانات من مواقع أو تطبيقات أخرى"، مستخدما إحدى "أدوات" التسويق المتعددة لديه والتي تتيح قياس تأثير دعايات هذه المواقع والتطبيقات على فيسبوك وأيضا خارجه.

وعلى سبيل المثال، يخزن فيسبوك معلومات عندما ينقر مستخدم على زر "أعجبني" أو "تقاسم" على موقع آخر (مقال على موقع اخباري مثلا)، أو عندما يدخل الى موقع أو تطبيق أخر عبر بيانات دخوله إلى فيسبوك.

الا ان المواقع التي تنشر اعلانات على فيسبوك يمكن ان تنشرها أيضا خارج الموقع. وعندما ينقر مستخدم على اعلان لموقع ضمن شبكة المعلنين على فيسبوك فان هذا الاخير يقوم بحفظ بعض المعلومات.

وتابع بيسر أنه بهذه الطريقة "عندما تزورون موقعا او تطبيقا يستعمل خدماتنا فاننا نحصل على المعلومات حتى لو لم تكونوا مسجلين أو لم يكن لديكم حساب فيسبوك. وذلك لان التطبيقات والمواقع الاخرى لا تعلم من يستخدم فيسبوك"، مشيرا الى ان العديد من الشركات الاخرى تجمع بيانات بمثل هذه الطرق على غرار تويتر أو غوغل.

من بين المعلومات التي يتم جمعها عنوان بروتوكول الانترنت (آي بي) والمتصفّح (كروم وسفاري واكسبلورر...) وحتى نظام التشغيل (اندرويد وويندوز..).

وتابع بيسر "نطالب المواقع والتطبيقات التي تستخدم أدواتنا بأن تقول لكم إنها تجمع معلومات وإنها تتقاسمها معنا ونطالبها بأن تطلب منكم ترخيصا بذلك".

وكانت شركة كامبريدج اناليتيكا جمعت بيانات عشرات ملايين مستخدمي فيسبوك دون علم منهم وذلك عبر تطبيق ثالث على فيسبوك.

