العلا السعودية مرآة العالم القديم

إيلاف - نيوميديا: قلة كانت تعرف ما في "العلا" السعودية من آثار قديمة، تعود إلى الحقبة النبطية، حتى خطفت عقول الفرنسيين وقلوبهم ببقايا حضارة آلت إلى الزوال، فكان توقيعهم مع السعودية اتفاقية تطوير منطقة العلا، خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى فرنسا.

يتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في هذا المشروع إلى 2.6 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020، وأن يستقبل نحو 400 ألف سائح سنويًا، وأن يوظف 4200 شابًا سعوديًا، وأن يستدعي بناء 1878 غرفة فندقية، بحسب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية.

تعرف إلى العلا السعودية في التقرير التالي: