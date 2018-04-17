«إيلاف» من الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الثلاثاء بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن الدولة العراقية دخلت بشكل مفاجئ على خط اقتناء مصفاة "لاسامير".

وأضافت الصّحيفة ذاتها أنه فيما كانت وكالة "داوجونز" سباقة إلى إعلان الخبر، أكد موقع "médias 24" استناداً إلى مصادره الخاصّة أن الدولة العراقية تقدمت رفقة شريكين آخرين بعرض لاقتناء الشركة.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن الشريك الأول للدولة العراقية، هي مجموعة «BBEnergy» الشهيرة، و لم تعرف بعد هوية الشريك الثالث، مشيرة إلى أن الأمر يتعلّق بشركة أوروبية فاعلة فى مجال الاستشارة، وتتوفر على خبرة في المجالات المرتبطة بالبترول، كما أنها على دراية جيدة بـ"لاسامير".

وأضافت الصّحيفة نفسها أن العراق يعتزم رفع إنتاجه من النفط، لذلك فإن من شأن اقتناء "لاسامير" تمكينه من تخزين جزء من النفط مع إنتاج 200 ألف برميل يومياً من البترول المكرر، الموجّه إلى دول أوروبا الغربية.

بلعباس يطالب بفتح الحدود البريّة بَيْن الجزائر والمغرب

الصّحيفة ذاتها كتبت أن محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، طالب بفتح الحدود البريّة بَيْن الجزائر والمغرب، والتي ظلت مغلقة منذ 1994، مشدداً على أنه لا وجود لسبب عقلاني يبرر بقاء هذه الحدود مغلقة، وأنه حان الوقت لإعادة بعث الاتحاد المغاربي، والعمل على تحقيق وحدة بين دول المنطقة خدمة لمصالح الشعوب التي تتوق إلى أن يصبح الاتحاد واقعاً على غرار ما هو واقع في مناطق أخرى من العالم، التي تمكّنت دول فيها من وضع خلافاتها جانبا، والالتفاف حول ما يجمعها من مصالح.

وأضافت "الأحداث المغربية" نقلاً عن بلعباس أنه بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال، مازالت دول المنطقة في صراعات وخصومات فارغة من أي محتوى، ما كرس الانقسام والتفرقة، مشدداً على ضرورة إقامة فدرالية دول شمال إفريقيا، ووضع الاتحاد المغاربي في شكله الحالي جانباً، لأنه أثبت أنه مرتبط بإرادات الحكام وأهوائهم، في حين أن الوحدة بين دول المنطقة هو مطلب شعبي.

واعتبر بلعباس أن تأسيس هذه الفيدرالية يمكن أن يتحوّل إلى مطلب شعبي، إذا ما تمكّنت الأحزاب، وخاصةً التقدمّية منها كل في بلده بشرح وإقناع المواطنين بجدوى إقامة هذه الفدرالية، وإذا حدث ذلك، فإن شرائح واسعة من المجتمع ستتبنى المشروع وتساهم في تجسيده.

وذكر بلعباس أنه من الضروري فتح النقاش بخصوص مشروع الفيدرالية، والقيام بالخطوات الضروريّة، من أجل تجسيد الاندماج المغاربي في إطار ديمقراطي يحترم إرادة الشعوب أولاً.

مواد تنظيف تجد طريقها إلى موائد المغاربة

"المساء" كتبت أن مواد خطيرة ومجهولة المصدر وجدت طريقها لتصنيع سوائل تستعمل في صناعة وتحضير الحلويات، بعد وصول كميّات منها في عدد من المحلات التجاريّة.

ونسبة إلى مصادر الصّحيفة، فإن عدداً من الورشات السريّة الموزعة على الأحياء الشعبيّة بدأت تغرق الأسواق بكميات ضخمة من هذه السوائل مع قرب شهر رمضان، الذي يشهد طلباً كبيراً عليها، وخاصةً منها ماء الزهر المعروف باستعمالاته في مجال إعداد الحلويات وبعض الأغراض التجميلية.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن بعض محترفي الغش في هذه المادَّة يعمدون إلى إضافة مكوّنات تدخل في تصنيع مواد التنظيف ومعطرات الجو على الخليط الأساسي عوض الزيوت العطرية المركزة التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك للحصول على الرائحة المميزة للمنتج الأصلي قبل وضع السوائل المغشوشة في قنينات لم تخضع للتطهير ولا تستجيب للمواصفات، بحكم أن معظمها سبق استعماله من طرف شركة عالميّة للجعة.

البحرية الملكية تستعين بالأقمار الصناعية لمراقبة الشواطئ

الصّحيفة ذاتها كتبت أن عناصر البحريّة الملكية شرعت فعلياً في القيام بعمليات تمشيطية على نطاق واسع لمواجهة الاتجار الدولي في المخدرات، حيث استعانت دوريات الجيش بصور للأقمار الصناعية ومعلومات استخباراتية من أجل تكثيف مراقبة الشواطئ المتوسطية، خاصّة تلك المعدّة للتهريب الدولي.

وبناء على العمليات الجديدة، فإن عناصر البحرية الملكية، مسنودة بتكنولوجيا متطورة، حددت نقاطا سوداء جديدة، أعدتها بناء على عمليّات ضبط "الحشيش"، التي تمت خلال السنوات الماضية، كما أنها عززت مراقبتها للشواطئ المكشوفة والمعروفة، لأن بارونات المخدرات لجأت إلى تكتيك جديد يتمثّل في التهريب من الشواطئ المعروفة التي يرتادها المواطنون.

صيادلة الجنوب يدعون الحكومة للحوار لدراسة ملفهم المطلبي

أما "العلم" لسان حال حزب الاستقلال فكتبت أن صيادلة الجنوب دعوا الحكومة إلى فتح حوار معهم لدراسة الملف المطلبي على ضوء الكثير من المشاكل، التي أصبح يعانيها أزيد من 35 بالمائة من الصيادلة بعدما وجدوا أنفسهم على حافة الإفلاس، بالاضافة إلى الإكراهات القانونية والاقتصادية، كغياب دستور للأدوية، وهو ما تسبب في انتحار ثلاثة صيادلة، بسبب تراكم المشاكل عليهم، وغياب الحلول التشاركية، زيادة على السياسات السطحية الشاردة للحكومات المتعاقبة، في الوقت الذي لا يزال الصيادلة من دون تغطية صحية.

وقائع تؤكد الشرخ الذي أصاب "العدالة والتنمية"

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"أخبار اليوم" التي كتبت أن الوقائع والأحداث تؤكد الشرخ الذي أصاب حزب العدالة والتنمية بعد إعفاء زعيمه السابق عبد الإله ابن كيران من تشكيل الحكومة قبل أكثر من عام.

وأشارت الصّحيفة ذاتها إلى أن ابن كيران قال إن وزراء حزبه باتوا يمتنعون عن لقائه أو زيارته ، و"من كنت أتمنى أن يزورني ويستشيرني أكثر هو الدكتور سعد الدين العثماني، لكنه للأسف لم يفعل ذلك إلا مرتين".



