علماء يصنعون مادة تأكل البلاستيك

صنع علماء بالصدفة مادة قادرة على "أكل" البلاستيك يمكن أن تساعد على التصدي لمشكلة التلوث في العالم.

إيلاف: تستند المادة إلى أنزيم متحول أنتجته أول بكتريا تلتهم البلاستيك نشأت بصورة طبيعية في مركز لتدوير النفايات البلاستيكية في اليابان.

وداعًا للتلوث

يعجل الأنزيم في عملية تحلل البلاستيك الذي تُصنع منه القناني والعبوات. وتستغرق عملية تحلل البلاستيك عادة مئات السنين.

أتاح تطوير هذا الأنزيم الطبيعي لفريق العلماء أن ينتجوا مادة قادرة على هضم البلاستيك بفاعلية أكبر من أي شيء يوجد في الطبيعة. وقال العلماء إن المادة الجديدة يمكن أن تساعد على إعادة تدوير ملايين الأطنان من العبوات البلاستيكية. ومن المعروف أن البلاستيك يقاوم التحلل الطبيعي.

واعتبر خبراء أن اكتشاف البكتيريا الآكلة للبلاستيك في اليابان عام 2016 حل طبيعي محتمل للتلوث البلاستيكي.

وفيما كان فريق من العلماء في جامعة بورتسموث البريطانية يحاول التحقق من هذه الإمكانية صنعوا بطريق الصدفة نسخة فائقة القدرة من الأنزيم الآكل للبلاستيك.

دور الصدفة

وقال البروفيسور جون ماكغيهان أستاذ البيولوجيا في جامعة بورتسموث وعضو الفريق الذي صنع المادة إن "الصدفة دائمًا تقوم بدور مهم في الأبحاث العلمية الأساسية، وإن اكتشافنا هذا ليس استثناء".

أجرى العلماء خلال دراسة تكوين الأنزيم تعديلًا طفيفًا على الجزء الذي له علاقة بهضم البلاستيك مؤديًا إلى زيادة قدرة الأنزيم على تحليل البلاستيك والتهامه.

وأشار ماكغيهان إلى أن تمكن العلماء من معرفة آليات العمل الداخلية لهذا العامل البيولوجي المساعد أوصلهم إلى نموذج أولي لإنتاج أنزيم يعمل بصورة أسرع وأعلى كفاءة.

وقال البروفيسور نيلاي شاه من كلية إمبريال في لندن، الذي لم يشارك في البحث، "إن هذه يمكن أن تكون تكنولوجيا مفيدة جدًا لدعم استعادة البلاستيك وإعادة تدويره". وسجل الوعي بمشكلة التلوث الناجم من البلاستيك قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة، وبدأت بلدان تتخذ إجراءات للحد من النفايات البلاستيكية التي تملأ المكبات وتلوث مياه المحيطات.

أشار البروفيسور ماكغيهان إلى أن قلة كانت تتوقع منذ أن أصبح البلاستيك شائعًا في الستينات أن تكون هناك كتل هائلة من النفايات البلاستيكية العائمة في المحيطات أو ترميها الأمواج على شواطئ كانت نظيفة في أنحاء العالم.

وأضاف إن مجتمع العلماء الذي أنتج مادة البلاستيك يجب أن يستخدم الآن كل المتاح من التكنولوجيا لتطوير حلول حقيقية لمشكلة البلاستيك.

اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الاندبندنت". الأصل منشور على الرابط:

https://www.independent.co.uk/news/science/plastic-eating-enzyme-pollution-solution-waste-bottles-bacteria-portsmouth-a8307371.html