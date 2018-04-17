الرياض تجدّد استعدادها لإرسال قوات إلى سوريا

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش

الرياض: جدّد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الرياض الثلاثاء استعداد المملكة لارسال قوات الى سوريا، في اطار مهمة تشمل قوات دول اخرى أيضا.

وقال الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش "نحن في محادثات مع الولايات المتحدة، كما هو الحال منذ بداية الازمة السورية (2011)، بشان ارسال قوات الى سوريا".

وكان الجبير يرد على سؤال بشان مقال نشر الاثنين في صحيفة "وول ستريت جورنال" ورد فيه ان ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب تعمل على تشكيل قوة عربية، تضم قوات سعودية واماراتية، لارسالها الى سوريا.

وصدر التقرير بعد الضربات الاميركية والفرنسية والبريطانية التي استهدفت مواقع للنظام في سوريا نهاية الاسبوع الماضي ردا على هجوم كيميائي مفترض قرب دمشق اتهمت دول غربية نظام الرئيس بشار الأسد بالوقوف خلفه.

وشدد الجبير على ان فكرة ارسال قوات عربية الى سوريا "ليست جديدة".

وأوضح ان الرياض ناقشت هذه الفكرة مع ادارة الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما في اكثر من مناسبة.

وتدعم السعودية في النزاع السوري جماعات معارضة للنظام، بينما تدعم ايران، الخصم الأكبر للمملكة في الشرق الاوسط، نظام الأسد.