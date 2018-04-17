العاهل المغربي يعود إلى بلاده بعد غياب طويل

( أ ف ب) العاهل المغربي محمد السادس

عاد العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى بلاده مساء الاثنين، وفق ما أكد مصدر من محيطه لوكالة فرانس برس، وذلك بعد غياب طويل في فرنسا، حيث أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح.

إيلاف من الرباط: كان بيان للديوان الملكي أفاد في 26 فبراير الماضي أن الملك "سيباشر مهامه الاعتيادية بعد فترة راحة أوصى بها الأطباء المعالجون".

ويقوم العاهل المغربي (54 سنة) بزيارات متكررة إلى فرنسا، حيث يملك قصرًا، وأجريت له عملية جراحية في فبراير الماضي في إحدى مستشفيات باريس، حيث تم استئصال ورم حميد من إحدى عينيه.

استأنف العاهل المغربي أنشطته الرسمية في 10 أبريل عندما التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه في باريس.

والتقى العاهل المغربي قبيل ذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خلال عشاء غير رسمي، كما أظهرت صورة التقطت للرجال الثلاثة نشرها الحريري على حسابه في تويتر.

وكان منتظرًا أن يزور بعد ذلك المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التاسعة والعشرين الأحد الماضي، لكنه أناب عنه شقيقه الأمير مولاي رشيد.

وتوقعت وسائل إعلام مغربية أن يتوجّه الملك محمد السادس إلى مدينة فاس (شمال) للمشاركة في أنشطة رسمية الثلاثاء، كما أشارت إلى مشاركته المنتظرة في قمة المناخ في العاصمة الكونغولية برازافيل في 23 أبريل.

