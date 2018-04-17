هنية يؤكد استعداد حماس لمفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل لتبادل اسرى

غزة: اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الثلاثاء استعداد حركته لاجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل من اجل التوصل الى صفقة للافراج عن الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.

وقال هنية في كلمة متلفزة بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني "نحن في حركة حماس مستعدون لبدء المفاوضات من أجل تحقيق صفقة تبادل عبر طرف ثالث ووسيط".

وتابع "اوكد لكم وأطمئنكم بأن لدى المقاومة ما يمكن أن تحقق فيه هذه الأمنية العظيمة التي ينتظرها شعبنا".

وفي العام 2011 توصلت حركة حماس واسرائيل الى صفقة تبادل للاسرى اطلقت خلالها الحركة سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط مقابل نحو الف معتقل فلسطيني.

ويسود اعتقاد ان حماس تحتجز كلّاً من هشام السيد وافراهام مينغيستو منذ نيسان/أبريل 2015 وأيلول/سبتمبر 2014، بعد أن تسللا إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

الا ان حركة حماس لم تؤكد أبداً احتجازهما.

وتقول اسرائيل ان مواطنيها يعانيان من امراض نفسية.

كما اعلنت ايضا ان اثنين من جنودها وهما السرجنت اورون شول واللفتنانت هادار غولدن قتلا خلال الحرب في قطاع غزة صيف العام 2014 الا انها لم تستعد جثتيهما.

ولم تقدم حماس معلومات عن مصير الجنديين الاسرائيليين.