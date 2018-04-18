الممثلة الاباحية ستورمي دانيالز: سئمت من تعرضي للمضايقات

انتقد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاربعاء الممثلة الاباحية ستورمي دانيالز في أول تعليقات مباشرة على الفضيحة التي تحيط بالرئيس بعد اعتراف دانيالز بانها أقامت علاقة مع ترمب وتلقت مبلغا من المال لتصمت.

وبعد يوم من نشر دانيالز رسماً تقريبياً لرجل تقول انه هددها قبل سنوات في موقف للسيارات في لاس فيغاس وحذرها من الحديث عن علاقتها بالرئيس، قال ترامب في تغريدة "رسم تقريبي بعد سنوات لرجل ليس له وجود". واضاف "انه احتيال كامل، تخدع (دانيالز) وسائل الاخبار الكاذبة (ولكن هم يعلمون ذلك)".

وعرضت دانيالز (39 عاما) ومحاميها مايكل افناتي مكافأة 100 الف دولار للحصول على أي معلومات عن الرجل غير المعروف الهوية. وفي مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" الاخبارية، قالت الممثلة واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد انها تقاضي ترامب لأنها سئمت من التعرض للمضايقات.

وقالت دانيالز لشبكة "اي بي سي"، "سئمت من تعرضي للتهديد ومن السعي الى تخويفي ومن القول انهم يريدون تدمير حياتي ويأخذون كل أموالي ومنزلي".

واضافت بشأن الخلاف مع مايكل كوهين محامي ترامب الشخصي "لقد طفح الكيل. ضقت ذرعاً بتعرضي للمضايقات".

وتسعى الممثلة الاباحية الى الغاء اتفاق حول السرية وقعته مع المحامي لضمان صمتها حول علاقة اقامتها مع ترامب الذي ينفي تماما معرفته بها وينكر انه قضى معها ليلة عام 2006.

وقدم لها كوهين 130 الف دولار قبل انتخابات 2016 وقال ان المبلغ من أمواله الخاصة وان الرئيس لم يكن على علم بذلك.

وفي مقابلة في 25 مارس، قالت الممثلة انها تلقت تهديدات من المحيطين بترمب، متحدثة عن امر يعود الى العام 2011.

وتعقدت القضية في الاسبوع الماضي عندما اقتحم عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي منزل محامي ترمب وغرفته الفندقية ومكتبه في نيويورك وضبطوا وثائق تتعلق بالمبلغ الذي دفعه لها. الا ان ترمب نفى اي علم له بمثل هذه الصفقة التي تمت قبل ايام من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

ويخضع المحامي لتحقيق جنائي لكن لم توجه اليه تهمة بعد. واستمعت اليه المحكمة في مانهاتن الاثنين بحضور الممثلة ومحاميها.

