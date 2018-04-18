البنتاغون يحذر من عودة داعش إلى مناطق سيطرة النظام السوري

واشنطن: اعلن مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية الثلاثاء ان القوات الأميركية رصدت "عودة" تنظيم الدولة الاسلامية الى بعض مناطق سوريا الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية.

وقال الكولونيل راين ديلون الناطق باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة الجهاديين في العراق وسوريا، إن نظام الرئيس بشار الاسد وحليفته روسيا لم يتمكنا من الاحتفاظ بالمناطق التي استعاداها من تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.

واضاف ديلون "عندما ننظر الى تنظيم الدولة الاسلامية في المناطق التي لا نعمل فيها ، وحيث لا نقدم الدعم لشركائنا على الارض، فان هناك عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية كانت قادرة على العودة والسيطرة على مناطق (بما في ذلك) بعض الأحياء في جنوب دمشق".

وتابع "لقد رأينا تنظيم الدولة الاسلامية يبدأ بالعودة الى مناطق غرب نهر الفرات".

ووفق البنتاغون، فإن القوات الأميركية تراقب عن كثب تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا، حيث خسر الجهاديون 98 بالمئة من الأراضي التي سيطروا عليها في الماضي.

ومع ذلك، فإنه لم يتم احراز اي تقدم ضد تنظيم الدولة الاسلامية في الاسابيع الاخيرة في المناطق التي تقاتل فيها القوات الأميركية من خلال قوات سوريا الديموقراطية، وذلك بسبب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وأطلقت أنقرة في يناير عملية دامية حول عفرين لدفع المقاتلين الأكراد خارج المدينة.

وترك العديد من المقاتلين الاكراد الذين كانوا يشاركون في العمليات ضد التنظيم الجهادي القتال لمساندة رفاقهم في عفرين.

وقال ديلون إنه لم يتم تحقيق أي مكاسب تذكر منذ مغادرة العناصر الاكراد لقوات سوريا الديموقراطية.

