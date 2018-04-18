وفاة زوجة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب

واشنطن: توفيت باربرا بوش، زوجة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الأب ووالدة الرئيس السابق جورج بوش الابن، عن 92 عاما الثلاثاء، بحسب بيان نشره على تويتر المتحدث باسم زوجها.

وقال جيم ماكغراث ان "باربرا بوش توفيت الثلاثاء 17 أبريل 2018 عن 92 عاما"، وذلك بعيد يومين على اعلان المتحدث نفسه ان السيدة الاولى السابقة قررت وقف علاجها الطبي.

والأحد قال ماكغراث في بيان "بعد دخولها المستشفى مرات عدة في الفترة الاخيرة وبعد التشاور مع عائلتها واطبائها، قررت السيدة بوش البالغة 92 عاما عدم مواصلة علاجها الطبي، والتركيز على الرعاية الملطفة للآلام"، مشيرا الى "تدهور" وضعها الصحي.

تابع المتحدث الثلاثاء ان تفاصيل الجنازة سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق، مذكرا بان باربرا كانت متزوجة، ولديها خمسة أبناء و17 حفيدا وسبعة أحفاد للاولاد.

وأعرب جورج بوش الاب في بيان نشره مكتبه عن "حزنه العميق لوفاة محبوبته باربرا" وأنه "أمسك بيدها طيلة النهار، وكان الى جانبها عندما فارقت الحياة".

وأشاد الرئيس دونالد ترمب في بيان للبيت الابيض بذكرى باربرا بوش، وكرّم "تفانيها من أجل البلاد وأسرتها، وهي عملت دائما من أجلهما بشكل جيد".

وكتب ترمب "بصفتها زوجة وأم وجدة وزوجة عسكري وسيدة أولى سابقة، كانت بوش ناشطة من أجل الاسرة الاميركية"، مشيدا بـ"انجازاتها الكبرى، ومن بينها الاعتراف بأهمية محو الامية كقيمة أسرية أساسية تتطلب رعاية وحماية".

وأمر ترمب بتنكيس الأعلام حتى مغيب يوم الجنازة تكريما لباربرا، وذلك على كل المباني والمساحات الرسمية وعلى المراكز العسكرية وسفن البحرية الاميركية.

تنكيس أعلام

وولدت باربرا بيرس في يونيو 1925 في ولاية نيويورك. والتقت جورج هربرت ووكر بوش في سن السادسة عشرة واقترنت به بعد ثلاث سنوات، وقد انجبا معا ستة ابناء من بينهم جورج دبليو بوش الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين عامي 2001 و2009، وجيب بوش الذي كان حاكما لولاية فلوريدا بين عامي 1999 و2007 ومرشحا للانتخابات الرئاسية الاميركية في العام 2016. توفيت ابنتهما بولين، وهي لا تزال طفلة في العام 1953.

ترأس زوجها (93 عاما) البلاد بين عامي 1989 و1993. وهو يعاني من مرض باركينسون الذي يجعله مضطرا لاستخدام كرسي متحرك منذ سنوات عدة. ونقل الى المستشفى لمدة 15 يوما في يناير 2017 بعد إصابته بالتهاب رئوي.

أعرب جيب بوش على فايسبوك عن "الامتنان" باسمه وباسم الاسرة ازاء هذا "الدفق من المحبة والدعم لوالدته في الايام الاخيرة وطيلة حياتها الملفتة".

وقال جورج بوش الابن في بيان "أمي العزيزة توفيت عند عمر 92 عاما... وأنا أشعر بالحزن، لكننا في سلام، لاننا نعرف انها باتت في سلام"، مشيرا الى "سيدة أولى رائعة وامرأة لا شبيه لها"، مضيفا انه يشعر بانه كان "محظوظا" لانها كانت أمه.

ملفتة وشجاعة

وأشاد الرئيس السابق بيل كلينتون الذي تلا جورج وباربرا في البيت الابيض على تويتر بـ"امرأة ملفتة" كانت تتمتع بـ"الشجاعة والاناقة، الذكاء والجمال".

وأعرب الرئيس جيمي كارتر الذي تولى منصبه بين 1977 و1981 عن "الحزن" لوفاة باربرا مشيرا الى انها "أسرت قلوب ملايين الاشخاص بذكائها وكرمها وسرعة بديهتها".

أما الرئيس السابق باراك اوباما وزوجته ميشيل فقالا في بيان ان "باربرا كانت الركن الاساس لاسرة متفانية من أجل الخدمة العامة"، واشادا بـ"كرمها" وبأسلوبها في الحياة الذي كان "شهادة بان الخدمة العامة رسالة مهمة ونبيلة".