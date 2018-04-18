روسيا تغلق خوادم غوغل وأمازون

أعلنت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا أنها منعت الوصول إلى بعض الخوادم المملوكة لعملاقي التكنولوجيا غوغل وأمازون امتثالاً لحكم قضائي بحظر تطبيق تراسل مشهور.

وبدأت وكالة الاتصالات الروسية يوم الاثنين فرض حظر على تطبيق تيليغرام للتراسل بسبب رفضه تسليم مفاتيح التشفير.



ورفض تيليغرام، الذي طوره رجل الأعمال الروسي بافل دوروف، تقاسم البيانات، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية. وقد وعد بإبقاء التطبيق قيد التشغيل على الرغم من الحظر.



وأبلغت هيئة رقابة الاتصالات الروسية وكالة انترفاكس الروسية للأنباء الثلاثاء أنها أغلقت "عدداً كبيراً" من الخوادم المملوكة لشركتي غوغل وأمازون لأنها تعتقد أن شركة تيليغرام تستخدمها للتحايل على الحظر.



وحسب أسوتشيدبرس، أبلغت عشرات المتاجر الإلكترونية عن مشاكل في خدماتها.