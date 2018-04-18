رئيس غواتيمالا سيحضر حفل نقل سفارة بلاده الى القدس

غواتيمالا: أعلنت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا جوفيل الثلاثاء أن الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس سيحضر في 16 مايو حفل نقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس.

وقالت الوزيرة عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنه "من المتوقع ان يحضر الرئيس حفل نقل السفارة الى القدس".

وأضافت إن غواتيمالا تتعاون مع وزارة الخارجية الاسرائيلية لإنجاز ترتيبات نقل السفارة.

وكان موراليس أعلن في 24 ديسمبر أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب الى القدس، لتصبح بذلك اول دولة في العالم تحذو حذو الولايات المتحدة في قرارها نقل سفارتها الى المدينة المقدسة.

وفي 6 ديسمبر أعلن ترامب ان الولايات المتحدة تعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل وستنقل سفارتها اليها، في خطوة اثارت غضب الفلسطينيين.

ومن المتوقع افتتاح السفارة الأميركية الجديدة في اسرائيل في 14 مايو، في الذكرى السنوية ال70 لقيام الدولة العبرية.

وأدى قرار ترمب الى اعتماد الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا يندد بالخطوة الاميركية.

وبالاضافة الى الولايات المتحدة وغواتيمالا هناك ست دول أخرى قررت نقل سفاراتها من تل أبيب الى القدس هي هندوراس وتوغو وجزر مارشال وميكرونيزيا وجمهورية بالاو وجمهورية ناورو.

واحتلت اسرائيل القدس الشرقية عام 1967، واعلنتها عاصمتها الابدية والموحدة في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ويطالب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.