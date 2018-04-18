الشرطة قتلت شابًا أسود أمام سوبرماركت في كاليفورنيا

لوس انجليس: قتل شاب اسود في السادسة والعشرين من العمر بحوالى عشرين رصاصة اطلقها رجال شرطة على موقف للسيارات لسوبرماركت في ولاية كاليفورنيا الاميركية، كما اعلنت السلطات ومحاميه.

وكان ديانتي ياربر بدون سلاح، ويقود آلية اثناء ركنها في موقف متجر وولمارت في بارستو على بعد 185 كلم شمال شرق لوس انجليس.

وقال لي ميريت محامي ياربر لوكالة فرانس برس ان السيارة كانت تقلّ اربعة ركاب، بينهم شابة في السادسة والعشرين تدعى ماريانا تافويا، جالسة في المقعد الخلفي. وقد جرحت، ونقلت الى المستشفى، وهي حاليا في مرحلة النقاهة.

اضاف ان رجال الشرطة اطلقوا ثلاثين رصاصة اصابت عشرون منها ياربر في هذا الحادث الذي وقع في الخامس من ابريل.

وينوي المحامي رفع دعوى على الشرطة خلال الاسبوع الجاري باسم عائلة ياربر، الذي كان ابًا لثلاث بنات تتراوح اعمارهن بين سنة وتسع نسوات.

واوضحت الشرطة في بيان انها تدخلت بعد اتصال يتحدث عن "آلية مشبوهة في مرآب" السوبرماركت. واضافت ان ياربر رفض الامتثال الى اوامر رجال الشرطة الذين طلبوا منه النزول من سيارته. وقد قام بالرجوع بسرعة الى الوراء، وصدم سيارة الشرطة قبل ان يطلق مجددا سيارته باتجاه الشرطيين، ثم يعود بها الى الوراء مجددا، ويصدم سيارة اخرى للشرطة.

واكد البيان ان رجال الشرطة لم يطلقوا النار الا بعد ذلك. والى جانب تافويا، اصيبت سيدة اخرى كانت في السيارة بجروح طفيفة.

وقال مكتب مسؤول شرطة سان برناردينو الذي يشرف على بارستو في بيان آخر ان ياربر كان "يجري البحث عنه لاستجوابه بشأن جنحة وقعت أخيرا وتتعلق بسرقة سيارة".

لكن ميريت قال ان "اكثر من ثلاثين رصاصة اطلقت (من قبل الشرطة) على سيارة مكتظة باشخاص لا يشكلون اي خطر على احد".

