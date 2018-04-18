ألبانيا ترغب في إقامة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها

واشنطن: صرحت وزيرة الدفاع الالبانية اولتا جاتشكا في واشنطن الثلاثاء ان البانيا ترغب في ان تقيم الولايات المتحدة قاعدة عسكرية أميركية على أراضيها، خصوصا للتصدي لتأثير روسيا.

وقالت جاتشكا في لقاء مع وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس في مقر وزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن "اعتقد انه يجب توجيه رسالة قوية مفادها ان غرب البلقان منطقة توجهها غربي واننا نتقاسم المبادىء والقيم نفسها وعلينا حمايتها". واضافت "نعتقد انه حان الوقت لتقيم الولايات المتحدة وجودا لها في البانيا".

وتابعت الوزيرة الالبانية التي بدأت اللقاء باعلان طويل ومفصل ان "وجود الولايات المتحدة او حلف شمال الاطلسي سيكون دليلا واضحا على ان المنطقة ليست منسية من قبل حلفائها". واقترحت بان تقيم الولايات المتحدة عبر اتفاق ثنائي او في اطار الحلف الاطلسي قاعدة بحرية في البحر الادرياتيكي.

وقالت "نشعر ببعض القلق من التهديدات العديدة التي تواجهها منطقتنا". واضافت "نعتقد انه من المهم جدا ان يولي الحلف الاطلسي والولايات المتحدة اهتماما أكبر لما يحدث" في البلقان.

وبين التهديدات التي تثير قلق تيرانا، ذكرت الوزيرة الالبانية روسيا التي "تحاول تعزيز نفوذها وتحركاتها التي تؤدي الى زعزعة الاستقرار، سواء عبر أجهزة استخباراتها او استثماراتها (او ايضا) دعايتها الاعلامية"، وكذلك الصين وإيران و"حتى تركيا".

من جهة اخرى عبرت جاتشكا عن ارتياحها لقرار المفوضية الاوروبية فتح مفاوضات لانضمام البانيا الى التكتل.

وقالت "انه امر يتطلع اليه الشعب الالباني منذ سنوات عديدة". واضافت ان هذه الامكانية "ستمنحه الامل بانه اذا قمنا بتضحيات وبقينا على الطريق الصحيح، فسنحقق اهدافنا ونذهب الى حيث يكمن مصيرنا: العائلة الاوروبية الاطلسية".