روحاني: لا نية لدى إيران بمهاجمة جاراتها

طهران: صرح الرئيس الايراني حسن روحاني الاربعاء ان ايران "ليست لديها اي نية" لمهاجمة جاراتها، لكنها ستواصل انتاج "كل الاسلحة" التي تحتاجها للدفاع عن نفسها.

وقال روحاني متوجها الى دول الشرق الاوسط، في خطاب في طهران بمناسبة يوم الجيش الايراني "نريد ان نكون جارا صالحا وان تكونوا جيرانا صالحين لنا".

اضاف "ليست لدينا اي نية لمهاجمتكم"، مضيفا ان ايران "ليست بحاجة للاعتداء" على بلد آخر. وتابع روحاني "نحن بلد عظيم يمتلك موارد هائلة، نحن أمة عظيمة متحضرة وخلال العقود أو القرون الأخيرة، لم تعتدِ ايران على جاراتها او على دول المنطقة".

وتتهم واشنطن والرياض والغرب ايران التي تقاتل في سوريا الى جانب قوات نظام الرئيس بشار الاسد، وتخوض نزاعا على النفوذ مع السعودية، بزعزعة استقرار الشرق الاوسط.

اما طهران، فتتهم من جهتها الغربيين بانهم سبب كل المشاكل في المنطقة بسبب سياساتهم "الامبريالية" ودعمهم اسرائيل. أضاف روحاني "نقول للعالم اننا سننتج الاسلحة التي نحتاجها" ايا كان رأي الدول الاجنبية في برامج التسلح الايرانية، بينما يسعى الغرب الى الضغط على طهران من اجل الحد من برنامجها البالستي.

واكد الرئيس الايراني "نريد علاقات ودية وأخوية مع جيراننا، ونقول لهم: أسلحتنا ومعداتنا وصواريخنا وطائراتنا ودباباتنا لن توجه ضدكم، لكنها وسيلة ردع". واضاف "وحده التفاوض السياسي والسلوك السلمي سيسمحان بتسوية المشاكل" في المنطقة.

