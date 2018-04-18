"بوليساريو" تهدِّد الشركات الأوروبية

«إيلاف» من الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الأربعاء بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أنه بعد الصفعة التي تلقتها "بوليساريو" من المجلس الأوروبي، وتفويضه بالإجماع اللجنة الأوروبية المختصّة في التفاوض، حول بروتوكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء المغربية، هددت "بوليساريو" في خطوة يائسة، بملاحقة الشركات الأوروبية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أنه رغم أن الاتفاق الجديد للصيد البحري، والذي ينتظر أن تبدأ المفاوضات بشأنه قريباً بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، لم يأخد في الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية، وأن "بوليساريو" لاتزال متمسكة به بادعاء أنها الوحيدة التي لها الحق في تمثيل سكان الصحراء.

وأضافت "الأحداث المغربية" أن الجبهة الانفصالية قالت إن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، لم يترك خياراً آخر أمام الجبهة، سوى الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن شعب الصحراء أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، بل حذّرت جميع الشركات التي يوجد مقرها في الاتحاد الأوروبي، من المخاطر القانونية الخطيرة التي ستتعرض لها، إذا ما اختارت القيام بأعمال تجارية في إطار هذه الإتفاقات.

ولي العهد يختار كلية الطيران

"أخبار اليوم" كتبت أنه من المنتظر أن يجتاز الأمير مولاي الحسن، هذه السنة مباراة ولوج الثانوية الملكية الإعدادية للتقنيات الجوية بمراكش "ERA"، لمتابعة دراسته بالسنة الأولى باكالوريا( ثانوية عامة )، لإشباع شغفه الكبير بالطيران وكل ما يرتبط به من الناحية التطبيقية.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن الأمير مولاي الحسن، التحق بداية الموسم الدراسي الجاري، بثانوية "مولاي يوسف" العمومية بالرباط، في سابقة هي الأولى من نوعها، لدراسة مادة الطيران في شقها النظري، ليتم تأهيله ليجتاز في الموسم الدراسي المقبل مباراة ولوج الثانوية الملكية الإعدادية للتقنيات الجوية بمراكش، وهو الخبر الذي أكدته صفحة القوات الجویة الملكیة المغربیة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشارت مصادر "أخبار اليوم" إلى أن هذا التوجه الجديد في دراسة الأمير مولاي الحسن لا يعني أنه سيركز على مادة الطيران ليتخصص فيها، ويتخلى عن دراسة المواد الرئيسية في المدرسة المولوية ( الأميرية) ، على غرار اللغات الأربع التي يدرسها، وهي العربية والفرنسية والإنجليزية والاسبانية، بالإضافة إلى الحصص الدراسية التي يتلقاها لإبراز مؤهلاته في الخطابة وارتجال الكلام والبروتوكول الخاص بقواعد الدبلوماسية وشؤون الدولة، بقدر ما يمكن اعتبار مادة الطيران هواية من هوايات الأمير، ويمكن أن تساعده لبناء شخصيته في المستقبل، واكتساب الصفات التي يتمتع بها الطيارون، على غرار الروح القيادية والجرأة والمغامرة والحفاظ على اللياقة البدنية والسلامة الصحية وتحمل المسؤولية، والقدرة على كسب ثقة الآخرين والتخطيط والتنظيم والتنسيق، وهي نفس المهارات التي تحتاجها مهنة "الملك".

أميركا تنفرد بصياغة قرار الصحراء

أما "المساء" فكتبت أن الولايات المتحدة انفردت بصياغة مشروع قرار مجلس الأمن، مضيفة أن الإدارة الأميركية تسعى إلى خفض ميزانية "مينورسو " وخفض أعداد الموظفين العسكريين والمدنيين ضمن ميزانية 2019.

وأضافت الصّحيفة ذاتها أن فرنسا تقود جهوداً مع أصدقاء المغرب في المجلس، لإدانة استفزازات جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة، في ظلّ وجود خلافات بين أعضاء المجلس مبنية على نظرتهم للصراع، فيما تكلفت ممثلة الولايات المتحدة بصياغة مشروع القرار الموزع على أعضاء مجلس الأمن.

وأضافت "المساء" أن كواليس المجلس تشهد تحرّكات قويّة لفرنسا، حليفة المغرب، من أجل صياغة قرار قَوِي يدين الاستفزازات المتكرّرة لجبهة البوليساريو ورغبتها في تغيير واقع المنطقة العازلة وبناء مقرات وتوطين سكان مخيمات تندوف فِيهَا.

زيارة مفاجئة للجنرال الوراق إلى البنتاغون

الصّحيفة ذاتها كتبت أنه في سابقة من نوعها، حلّ الجنرال عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ، بالولايات المتحدة رفقة مجموعة من المسؤولين البارزين في القوات المسلحة الملكية، حيث تجري مفاوضات سريّة مع كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأميركيّة.

ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن زيارة الوراق للبنتاغون وراءها صفقات عسكريّة مهمّة سيحصل عليها المغرب، إضافة إلى أنه سيحتضن في الأسابيع القليلة المقبلة مناورات عسكريّة، سيشارك فيها الجيش الأميركي والقوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية.

وتتزامن زيارة الجنرال إلى الولايات المتحدة مع التوتر الذي تعرفه المنطقة العازلة بالصحراء ومع تحركات ترسانة قويّة من الثكنات بمختلف ربوع المملكة نحو منطقة الجنوب كرد على استفزازات مليشيات "بوليساريو".

وأضافت مصادر الصّحيفة أن زيارة الجنرال الوراق، للولايات المتحدة على رأس وفد رفيع المستوى، ستكون وراءها مفاجآت، كصفقات في الغالب ستكون في سلاح الجو، إذ تم التركيز على طائرات حربية متطورة من طراز “إف 16” و “بلوك70”.

ملف التوظيفات المشبوهة بالوقاية المدنية

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"العلم" لسان حال حزب الاستقلال التي كتبت أن ممثل الحق المدني طالب بإدانة جميع المتهمين في ملف التوظيفات المشبوهة بالوقاية المدنية بأشد العقوبات.

الصّحيفة ذاتها كتبت أن الملف يتابع فيه 11 متهماً رهن الاعتقال الاحتياطي، من بينهم مسؤولون برتب عقيد وقائد جهوي وزوجتا اثنين منهم، في حين توبع ما يفوق 80 شخصا في حالة سراح، كانت المحكمة قد أمرت بفصل ملف بعضهم وإجراء المسطرة الغيابية في حقهم.

وأضافت "العلم" أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أنهت الاستماع إلى الأظناء، مع فصل ملف المتهمة الرئيسية، وإجراء خبرة طبية عليها لعدم تجاوبها مع الهيئة القضائية.