أحكام سجن بحق متهمين في حادث تصادم قطاري الإسكندرية

القاهرة: قضت محكمة مصرية الثلاثاء باحكام بالحبس تراوح بين خمس وعشر سنوات بحق المتهمين في حادث تصادم قطارين بالاسكندرية في شمال مصر في العام الماضي والذي اسفر عن مقتل أكثر من اربعين شخصا، حسب ما نشر موقع صحيفة الاهرام الحكومية.

وفي اغسطس 2017 قتل 43 شخصا على الأقل واصيب العشرات في تصادم قطارين عند مدخل مدينة الإسكندرية.

حدث التصادم عند منطقة خورشيد بين قطار متجه من الإسكندرية إلى بورسعيد وآخر قادم من القاهرة إلى الإسكندرية. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات الاهمال والقتل الخطأ.

وقالت "الاهرام" إن محكمة جنح الاسكندرية عاقبت قائدي القطارين ورئيس ومساعد أحدهما وملاحظ بلوك منطقة "ابيس" شرق المحافظة الساحلية بالحبس لمدة عشر سنوات.

كما قضت المحكمة بحبس ناظر محطة قطارات "خورشيد" بالاسكندرية خمس سنوات، مع العزل من الوظيفة لمدة ثلاث سنوات.

وألزمت المحكمة كل المتهمين بدفع مبلغ مليون جنيه غرامة (حوالي 56,5 الف دولار).

