اعتصام طلابي في جامعة باريسية احتجاجا على اصلاحات ماكرون

باريس: أغلقت إدارة جامعة العلوم السياسية المؤسسة الباريسية العريقة الأربعاء بعدما اعتصم عشرات الطلاب في الجامعة تضامنا مع حركة احتجاج جامعية على اصلاحات الرئيس ايمانويل ماكرون التعليمية.

واكدت إدارة الجامعة التي خرَّجت عدداً من كبار السياسيين وبينهم ماكرون نفسه، "لا نسمح للطلبة بدخول المبنى لأسباب أمنية. المحاضرات المقررة ستجري في مكان آخر".

وعلق الطلاب على مدخل الجامعة لافتات كتب عليها بخط اليد "طلاب العلوم السياسية ضد دكتاتورية ماكرون" و"ماكرون مدرستك مغلقة".

احتل طلاب عدة جامعات في الفترة الاخيرة احتجاجا على منح الجامعات العامة القدرة على تغيير معايير القبول وطريقة اختيار الطلبة.

وانضم أساتذة الى حركة الاحتجاج الطلابية اذ اعلن اكثر من 400 محاضر في رسالة في مطلع ابريل ادانتهم "للانتقاء المنافق" الناجم من تغيير معايير دخول الجامعات.

يدرس نحو 13 الف طالب في جامعة العلوم السياسية نصفهم أجانب من 150 بلدا. ويتزامن اعتصام طلاب العلوم السياسية مع رابع جولة من اضرابات عمال السكك الحديد الاربعاء وتظاهرات واضرابات جزئية في المؤسسات الحكومية الخميس.

