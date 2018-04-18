اصابة 5 فلسطينيين بقصف مدفعي إسرائيلي في جنوب قطاع غزة

غزة: أصيب خمسة فلسطينيين أحدهم جروحه خطيرة فجر الأربعاء في قصف مدفعي اسرائيلي على موقع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، شرق بلدة خزاعة في جنوب قطاع غزة كما افادت وزارة الصحة في غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة وشهود عيان، أن "مدفعية الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق خزاعة، أطلقت خمس قذائف صوب موقع القسام مما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين أحدهم جروحه وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الأوروبي للعلاج".

وأشار إلى أن "طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تعرضت لإطلاق نار خلال توجهها لإنقاذ وإسعاف الجرحى من مكان الاستهداف، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية الحدودية شرق خزاعة".

من جهته اعلن الجيش الاسرائيلي ان عناصره "رصدوا خمسة مشبوهين احدهم على الاقل كان مسلحا، يقتربون من السياج الامني في جنوب قطاع غزة، ما دفع بالقوات الى اطلاق النار عليهم".

وكانت وزارة الصحة اعلنت مساء الثلاثاء عن اصابة خمسة فلسطينيين خلال مواجهات وقعت قرب الشريط الحدودي شرق غزة اضافة الى قصف موقع للقسام شرق البريج وسط القطاع.

