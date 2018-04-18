استهداف فريق أمني أممي في دوما... ولا إصابات

تعرّض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار خلال قيامه الثلاثاء بمهمة استطلاعية في دوما، وذلك قبل انتشار مفتشين يحققون حول هجوم كيميائي مفترض في المدينة السورية، بحسب ما أعلن مسؤول أممي الأربعاء.

إيلاف: صرح المسؤول لوكالة فرانس برس "لقد تعرّض فريق أمني تابع للامم المتحدة لاطلاق نار أمس خلال قيامه بمهمة استطلاعية في دوما"، مضيفا "لم يصب أحد بجروح، وقد عادوا الى دمشق".

وكان خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية ينتظرون الحصول على ضوء أخضر من الفريق الامني قبل بدء تحقيقهم في دوما حول الهجوم المفترض. وأوقع هجوم مفترض بغاز الاعصاب على دوما في 7 ابريل أكثر من 40 قتيلا، بحسب مسعفين واطباء، وحملت الدول الغربية النظام السوري مسؤوليته.

وكان خبراء الامم المتحدة وصلوا الى دمشق السبت عندما شنت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد ما قالت انه أهداف مرتبطة بالبرنامج السوري للاسلحة الكيميائية.

وتابع المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ان الفريق الامني سيظل في دمشق مع خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في الوقت الحالي.

وكان السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري ابلغ مجلس الامن الدولي الثلاثاء بأن خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لم يبدأوا مهمتهم بعد في انتظار الضوء الاخضر من مجلس الامن الدولي.