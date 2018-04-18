الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه في قصر اليمامة في الرياض اليوم الأربعاء، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران والوفد المرافق له.

إيلاف من الرياض: جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق اليوم، رئيس اللجنة الفرعية لشراكات حلف شمال الأطلسي، يرافقه عدد من رؤساء الوفود البرلمانية في حلف شمال الأطلسي.

تم خلال الاستقبال، استعراض الجهود البرلمانية في حلف شمال الأطلسي، ومجالات التعاون الثنائية بين اللجنة الفرعية لشراكات الحلف ومجلس الشورى.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورغ عبدالرحمن بن سليمان الأحمد.