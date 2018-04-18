إفتتاح أول دار سينما في السعودية

صورة من افتتاح أول دار سينما في السعودية

الرياض: افتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد العواد ووكيلة الهيئة العامة للرياضة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، مساء الأربعاء، أول دار سينما في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض.

وتعتبر هذه الخطوة تاريخية لتشغيل دور العرض السينمائي في المملكة.

وجرى الافتتاح بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والمختصين وخبراء عالميين وعرب في مجال صناعة السينما، والمدير التنفيذي ورئيس الجهة المنظمة للقطاع السينمائي في المملكة، شركة ( أيه إم سي ) للترفيه آدم آرون.

وهذه أول دار عرض سينمائي تُفتتح في المملكة، منذ أكثر من 35 عاماً، وسيكون الفيلم الأميركي "بلاك بانثر" "Black Panther" فيلم الافتتاح، وهو من إنتاج عام 2018.

وأوضح المشرف على قطاع السينما في الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدر الزهراني، أنه جرى دعوة المختصين والمهتمين بالشأن السينمائي لحضور العروض التجريبية الأولى التي تبدأ اليوم بهدف التمهيد لافتتاحها بعد أسبوع للجمهور العام.

وأشار إلى أن هيئة الإعلام المرئي والمسموع تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم تجربة هوليوودية فريدة من نوعها في أجواء ممتعة وشيقة للأفراد والعائلة السعودية، بخياراتٍ عديدة، ابتداء من بيع التذاكر الذي سيكون إلكترونياً، إضافة إلى نقاط البيع الأخرى التي سيتم التنويه عنها مبكراً.



