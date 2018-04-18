دبي: اعتمد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، 17 عملاً سيتم تكريم أصحابها بمنحهم "ميداليات التميّز" التي تقدّمها الجائزة عن الدورة السابعة "اللحظة" تكريماً لهم على جودة مشاركاتهم في هذه الدورة، بالإضافة لإهدائهم الكتاب السنوي لنفس الدورة والذي يحوي الصور الفائزة والمرشّحة بالإضافة للصور التي حصل أصحابها على ميداليات التميّز المذكورة.

وعن هذا التكريم صرّح الأمين العام للجائزة علي خليفة بن ثالث قائلاً: هذه الميداليات بمثابة شهادة تقديرٍ لهؤلاء المصورين الذين قدّموا أعمالاً راقية استحقت الوصول للمراحل النهائية من التحكيم، لذا قرّر مجلس أمناء الجائزة منحهم هذه الإشادة المستحقة بأعمالهم كنوعٍ من التشجيع والاعتراف بالتنافسية العالية لأعمالهم المشارِكة، حيث تمّ اختيار 3 أعمال عن محور "اللحظة" و4 ملفات عن محور "ملف مصور" و3 مقاطع من محور الفاصل الزمني "تايم لابس"، بالإضافة إلى 7 أعمال من المحور "العام" منها 3 أعمال ملوّنة و4 أعمال بالأبيض والأسود.

وأضاف "رغبةً من مجلس أمناء الجائزة بمنح فرصة أوسع لتتويج المزيد من الصور المميزة، تمَّ الاعتماد على مفرزات عملية التحكيم في انتقاء مجموعة من الصور الحاصلة على تقييماتٍ عالية لتتم الإشادة بها وتكريم أصحابها".

الميداليات المُقدّمة عبارة عن قطعة فنيّة مصقولة مطلية بالنيكل قطرها 15 سم وقد نُقش عليها اسم الجائزة باللغتين، الميدالية من تصميم الفنان الإماراتي مطر بن لاحج وصناعة "توماس فاتوريني" الشهيرة في المملكة المتحدة.



