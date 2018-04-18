وفد برلماني كرواتي يقطع زيارة لصربيا بسبب موقف نائب صربي متطرف

زغرب: قطع وفد برلماني كرواتي الاربعاء زيارة لصربيا بسبب سلوك نائب قومي صربي متطرف تجاه اعضائه في واقعة يمكن ان تفاقم تدهور العلاقات الصعبة اصلا بين البلدين.

وجاء في بيان للوفد تلاه رئيس برلمان كرواتيا غاردن ياندروكوفيتش "عند مدخل برلمان (صربيا قام النائب فويسلاف) شيشلي بتدنيس علم كرواتيا ثم مر امام اعضاء الوفد الكرواتي وشتمهم".

وبحسب بيان للحزب الراديكالي الصربي فان شيشلي رمى العلم الكرواتي ارضا وداسه.

واضاف الوفد الكرواتي في بيانه "وازاء هذه الفعلة التي انتهكت بشكل خطر كرامة كرواتيا وبرلمانها، تم قطع الزيارة".

وفي بلغراد ندد مسؤولون صرب كبار بينهم رئيسة الوزراء انا بارنابيك ورئيسة البرلمان مايا غوجدوفيكش بشدة بسلوك النائب المتطرف المدان بجرائم ضد الانسانية من محكمة دولية.

وكتبت بارنابيك في تغريدة "ان محاولة تمزيق علم كرواتيا او اي علم آخر وشتم اعضاء وفد رسمي يزور بلادنا سلوك لا يمثل صربيا وقيم الحكومة الصربية وغالبية مواطنينا".

وقبل اسبوع قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بادانة شيشلي بارتكاب جرائم ضد الانسانية في النزاعات الدامية خلال تسعينات القرن الماضي في يوغوسلافيا السابقة.

