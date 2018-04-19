بالم بيتش: أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاربعاء عن أمله في ان تتمكن الكوريتان، اللتان ما زالتا رسميا في حالة حرب، من أن تعيشا "سوياً بأمان وازدهار وسلام".

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا "آمل ان ارى اليوم الذي يمكن فيه لشبه الجزيرة الكورية برمتها أن تعيش سوياً بأمان وازدهار وسلام".

وأضاف "كما قلت سابقًا، هناك طريق مشرق أمام كوريا الشمالية عندما تنجز نزع السلاح النووي بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها"، مؤكدًا ان هذا "سيكون يوما رائعا لهم ويوما رائعا للعالم".

