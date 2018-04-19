الامم المتحدة: اعلنت مصادر دبلوماسية وفاة سفير ساحل العاج في الامم المتحدة برنار تانوه بوتشو فجأة عن 67 عاما الاربعاء في احد مستشفيات نيويورك.

وقال مصدر قريب من الدبلوماسي ان برنار تانوه بوتشو الذي نقل من روسيا الى نيويورك في كانون الاول/ديسمبر كان متوترا جدا منذ نهاية آذار/مارس بعد استدعائه للتشاور مع حكومته.

وفي تلك الفترة وبناء على توجيهات عاصمته، امتنع عن التصويت حول سوريا ما سبب استياء اعضاء آخرين في مجلس الامن الدولي. وبعد عودته الى نيويورك تجهور وضعه وادخل الى المستشفى منذ فترة قصيرة، كما اوضح المصدر نفسه.

ولم يكشف السبب المحدد لوفاته.

وقرر مجلس الامن الدولي الوقوف دقيقة صمت تكريما له الخميس.

وعبر السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا دولاتر لوكالة فرانس برس عن "حزنه الكبير لفقدان زميل وصديق بالغ اللطف". واضاف ان "الامم المتحدة تخسر بذلك مهني كبير وساحل العاجتخسر ممثلا رائعا وفرنسا صديقا".

وكان تانوه بوتشو المتخصص بشؤون الاتحاد السوفياتي السابق، معروفا بلباقته واناقته ويتميز عن زملائه بارتدائه ربطة عنق فراشة دائما.

وقبل الامم المتحدة، عمل في موسكو في 2011، ثم في 2012، كلفته سلطات بلاده بتمثيلها في اذربيجان وبيلاروس وجورجيا ولاتفيا واوكرانيا. وفي 2016 اضافت الى تفويضه ارمينيا وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان.

وكان ايضا سفيرا في مصر مكلفا السودان ايضا بعدما شغل وظائف عدة في بلده.

وتانوه بوتشو المولود في 17 يوليو 1950 كان متزوجا وابا لثلاثة اولاد.