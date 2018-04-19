أميركا: مقتل اثنين وإصابة خمسة بإطلاق نار

«إيلاف» من واشنطن: قتل شخصان وأصيب خمسة، اثنان حالاتهما خطرة، في إطلاق نار في مدينة إشيفيل في ولاية شمال كارولينا في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقاً لما أعلنته السلطات.

وقالت إدارة شرطة المدينة التي تقع شرق البلاد في بيان مقتضب، إن الهجوم وقع عند الساعة العاشرة والنصف مساءً (السادسة والنصف من صباح الخميس بتوقيت غرينتش)، وتوفي شخص في موقع الحادث، وثانٍ بعد نقله إلى المستشفى، فيما أصيب خمسة اثنان منهما حالتهم خطرة.

ولم يكشف البيان دوافع الهجوم أو إذا كان يقف وراءه شخص أو أكثر، لكنها قالت إنه تم تمشيط موقع الحادث، ولا يوجد أي تهديد على حياة سكان المنطقة.

ومن المتوقع أن يعقد مسوؤلو المدينة مؤتمراً صحافياً خلال ساعات، لكشف تفاصيل الهجوم.

وعانت الولايات المتحدة التي يكفل دستورها لمواطنيها حق تملك السلاح خلال الأعوام الأخيرة من عمليات إطلاق نار استهدفت منشآت عامة وخاصة مثل المدارس ودور السينما، أدت إلى مقتل الآلاف.