طفل مصري يتناول سم حشرات تنفيذًا لأوامر «الحوت الأزرق»

«إيلاف» من القاهرة: تناول طفل مصري، سمًا مخصصًا لإبادة الحشرات، في محاولة جديدة للانتحار، تنفيذًا لأوامر لعبة "الحوت الأزرق"، التي انتشرت مؤخرًا في مصر، وتسببت في انتحار عدة شباب، أولهم نجل البرلماني الأسبق الشهير حمدي الفخراني.

وحسب محضر الشرطة، فإن الطفل "خ.م" البالغ من العمر 12 سنة، ويدرس بالصف السادس الابتدائي بإحدى قرى مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة غرب القاهرة، وصل صباح اليوم الخميس، إلى المستشفى العام مصابًا بالتسمم. وتبين وجود رسمة "الحوت الأزرق" على الذراع الأيمن للطفل، وتم نقله لمركز السموم لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وأضاف المحضر، أن اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، من المستشفى العام بإيتاي البارود، يفيد بوصول الطفل "خ.م.ط" 12عاما بالصف السادس الابتدائي ومقيم بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، مصابا بادعاء تسمم فسفوري إثر تناول مادة سامة غير معلومة.

ووفقًا لمحضر الشرطة، فإنه بسؤال الطفل أفاد للطبيب المعالج بتناوله حبوبا مخصصة لإبادة الحشرات أثناء عملية حفظ الغلال، تنفيذا لأوامر لعبة "الحوت الأزرق" التي يمارسها على الهاتف المحمول. كما تبين وجود رسمة الموت على الذراع الأيمن للطفل المصاب، وتم تحويله لمركز السموم بطنطا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4788 لسنة 2018 إداري إيتاي البارود، ويعرض على النيابة العامة.

وأثارت اللعبة الجدل والغضب في مصر، بعد تسجيل أول حالة انتحار رسميًا بسببها، وهي للطالب خالد، نجل السياسي حمدي الفخراني، وتسببت في انتحار نحو 5 مراهقين آخرين.

وتجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة في واقعة انتحار شاب يدعى "نادر" بمنطقة روض الفرج بسبب اللعبة، وتبين من التحقيقات الأولية أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية، وفي أيامه الأخيرة كان يجلس بمفرده دائما داخل غرفته.

وحسب التحقيقات، فإن الشاب انتحر من خلال طعن نفسه بسكين برقبته، وأمامه "لاب توب" وتبين وجود مجسم لعبة "الحوت الأزرق"، محفورا كجرح على ذراع الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

وقدم نائب في البرلمان طلبًا عاجلًا الى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول انتشار تطبيقات الألعاب الإلكترونية الخطيرة في الآونة الأخيرة.

وقال الورداني، في طلب الإحاطة الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، إنه انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من تطبيقات الألعاب، التي تخترق بيانات المستخدمين لها، ومن ثم تقوم بابتزازهم وتحريضهم على إيذاء أنفسهم والآخرين، مشيرًا إلى وقوع العديد من حالات الانتحار والإيذاء البدني بين فئة المراهقين والشباب.

وطالب أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وزير الاتصالات بضرورة وجود رقابة على هذه التطبيقات، وعدم السماح باستخدامها في مصر، لافتًا إلى أن التكنولوجيا هدفها خدمة الإنسان وليس إيذاءه، كما أنه لابد من تدخل الحكومة لحظر استخدامها في مصر.

وأكد الورداني، على ضرورة نشر التوعية على مستوى الأسرة والمدرسة، وتحذير الطلاب من مدى خطورة استخدام هذه التطبيقات التي قد تنهي حياة مستخدميها، مشيرا إلى أهمية أن يتضمن قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية هذه التطبيقات وحظر استخدامها نظرا لما تسببه من جرائم.

وكانت لعبة "الحوت الأزرق" تسببت في انتحار خالد (18 سنة)، نجل حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المصري الأسبق.

وقالت شقيقة الشاب المصري المنتحر ياسمين الفخراني في تدوينة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "أخويا انتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق blue whale".