أمر بتوقيف مسؤول أمني يمني بعد اتهامات بتعذيب مهاجرين أفارقة

عدن: أصدر وزير الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أحمد الميسري أمرا بتوقيف ضابط برتبة عقيد كان يدير مركزا للمهاجرين الأفارقة في عدن بعدما اتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش مسؤولين بتعذيب واغتصاب نساء وأطفال في المركز.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته الخميس على موقعها ان الوزير اليمني "وجّه الاجهزة الأمنية المعنية بإلقاء القبض فورا على العقيد خالد العلواني مدير مركز اللاجئين الافارقة السابق واحالته للتحقيق".

وأضافت ان امر القبض صدر على خلفية "اتهامه بانتهاكات حقوق الانسان وقضايا اغتصاب لمهاجرين أفارقة كانوا محتجزين بالمركز".

وكان العلواني يشغل منصب مدير مركز اللاجئين الافارقة في مديرية البريقة في السابق. وقال بيان وزارة الداخلية انه يشغل حاليا منصب مدير شرطة مديرية المعلا في عدن.

وقالت الوزارة ايضا انه تم توجيه أوامر بوقف مركز احتجاز اللاجئين في البريقة في عدن عن العمل، واخلائه وتسليمه الى "هيئة الاحياء البحرية" التابعة لوزارة الثروة السمكية اليمنية.

ووجه الميسري، الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة لترحيل المحتجزين في المركز الى إلى مخيم آهر للمهاجرين.

وكانت منظمة هيون رايتس ووتش قالت في تقرير الاربعاء ان "بعض المسؤولين الحكوميين اليمنيين عذّبوا واغتصبوا وأعدموا مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن".

كما ذكرت ان السلطات في المدينة التي تعد عاصمة مؤقتة للسلطة المعترف بها "حرمت (...) طالبي اللجوء من فرصة طلب الحماية كلاجئين، ورحلت مهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر".