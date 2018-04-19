راوول كاسترو يتخلى عن الرئاسة في لحظة تاريخية في كوبا

هافانا: سيترك هذا الخميس بصمته في تاريخ كوبا لأن الجزيرة لن يحكمها للمرة الاولى منذ حوالى ستة عقود، أحد افراد عائلة كاسترو مع نقل راوول كاسترو رسميا الرئاسة الى خليفته المعين ميغيل دياز- انيل.

وعرض تعيين الرجل الثاني في النظام الذي يبلغ السابعة والخمسين من العمر، للتصويت في الجمعية الاربعاء، لكن النتيجة لم تكن موضع شكوك. ففي حوالى الساعة 09,00 (13،00 ت غ)، سيعمد النواب الى تثبيت دياز كانيل رئيسا جديدا لمجلس الدولة والوزراء.

ولحظة الاعلان عن ترشيحه الوحيد الاربعاء تعانق الوريث الرمادي الشعر مع سلفه الذي يبلغ السادسة والثمانين من العمر، مؤكدين بذلك ما كان كثيرون يتوقعونه منذ اشهر.

وفرض دياز كانيل القادم من الحزب الوحيد وذو النظرة الثاقبة والمتكتم، نفسه تدريجيا الى جانب راوول كاسترو بعد تعيينه نائبا اول للرئيس في 2013 وبعدما تسلق في الظل سلم السلطة.

وعرف دياز كانيل الذي نادى بتطور الانترنت وبصحافة تتمتع بمزيد من حرية النقد في الجزيرة، كيف يعطي عن نفسه صورة الحداثة، مع بقائه مقلا في التصريحات. لكنه يعرف ايضا كيف يبدو متصلبا حيال الانشقاق والدبلوماسيين الذين يميلون الى انتقاد النظام.

وقد أعده الرئيس المنتهية ولايته لتسلم اعلى المناصب، فأرسله لتمثيل الحكومة في الخارج، فيما خصصت له وسائل الاعلام الرسمية مزيدا من الاخبار.

وسيكون دياز كانيل المكلف قيادة عملية انتقالية تاريخية لولاية تتجدد كل خمس سنوات، اول رئيس كوبي لم يعرف ثورة 1959، ويتعين عليه بناء شرعية له. ومن المفارقات السعيدة انه سيحتفل الجمعة بعيد ميلاده الثامن والخمسين.

توازن

قال مايكل شيفتر، رئيس مجموعة "حوار بين الاميركتين" في واشنطن، ان "من الصعوبة بمكان تقويم قدرة دياز كانيل على تولي مهمات الرئيس (...) انه ابن النظام، لكن صلابة النظام هي التي تشكل اكبر عقبة للتقدم".

واكد هذا الخبير ان بداياته "ستشكل اختبارا لقدراته السياسية، ويمكنه ان يتوقع بعض المقاومة".

وكتب الأخوان كاسترو تاريخا فريدا من التعاون على مستوى القمة، وتمكنا طوال 60 عاما تقريبا من مقاومة قسوة القوة العظمى الاميركية وانهيار الشريك السوفياتي الذي كانت عواقبه وخيمة على الجزيرة.

وبعدما خلف في 2006 شقيقه فيدل الذي توفي اواخر 2016، اجرى راوول كاسترو مجموعة من الاصلاحات التي تكن مطروحة من قبل، كانفتاح الاقتصاد على الشركات الخاصة الصغيرة، وقام بتنسيق تقارب مذهل مع الولايات المتحدة.

لكن المراقبين يقولون ان الاصلاحات كانت خجولة جدا لإنعاش اقتصاد ما زال يعتمد كثيرا على الواردات ودعم حليفه الفنزويلي الذي يواجه تراجعا شاملا.

ولمساعدة خليفته على تجنب المزالق، ولابقائه على الارجح ايضا تحت سيطرته، سيحتفظ راوول كاسترو بمنصبه أمينا عاما للحزب الشيوعي الكوبي القوي حتى 2021، حين يبلغ الحادية والتسعين من العمر.

الحرس القديم

كذلك يستطيع المسؤول الثاني المقبل في النظام، سلفادور فالديس ميسا (72 عاما)، رفيق السياسة الكوبية منذ البداية، ان يمد له يد المساعدة القوية، لتخفيف مقاومة الحرس الثوري القديم، الحريص على عدم التضحية بالإرث الاشتراكي على مذبح الاصلاحات.

وسيغادر مسؤولان "تاريخيان" هما رامون ماشادو فنتورا (87 عاما) والفارو لوبيز مييرا (76 عاما) مجلس الدولة، لكن "قدامى" آخرين قد أبقوا في الهيئة التنفيذية العليا التي ستضم بالاجمال 13 عضوا جديدا من اصل 31.

وتعيين اعضاء مجلس الوزراء يفترض ان يحصل في الايام المقبلة، لكن عددا كبيرا من المراقبين يعتبرون حتى الان ان الشكل الجديد للحكم الكوبي سيكون أقل مركزية.

وقال خورخي دواني، مدير معهد البحوث الكوبية في جامعة فلوريدا، ان دياز كانيل "سيتبنى على الارجح اسلوب ادارة يتسم بالتمسك بالقواعد المؤسسية والبيروقراطية، اكثر من اعتماده على حضوره وشخصيته، كما كان الحال مع فيدل، ثم مع اختلاف ضئيل مع راوول".

ويتعين على الرئيس الجديد الذي سيحافظ على التوازن بين الاصلاح واحترام المبادىء الاساسية لمبادىء كاسترو، الحرص على متابعة "عصرنة" اقتصاد ما زال تحت اشراف الدولة بنسبة 80%.

ومن الورش التي يتعين الخوض فيها، الغاء العملة المزدوجة، وهو نظام فريد من نوعه في العالم، ويتسبب كما يقول خبراء، بخلل في نموذج اقتصادي مهمل ويعوقه منذ 1962 الحصار الاميركي.

على الصعيد الدبلوماسي، سيواجه الرئيس المقبل للسلطة التنفيذية الكوبية ايضا، تنافرا متجددا مع "العدو" الاميركي الأبدي، لأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أوقف منذ سنة تقاربا بدأ اواخر 2014.

