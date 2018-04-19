زلزال يضرب منطقة قريبة من مفاعل بوشهر النووي الإيراني

طهران: ضرب زلزال قوته 5,9 درجة الخميس منطقة بوشهر جنوب ايران والتي تضم مفاعل الطاقة النووي الوحيد في البلاد، الا انه لم يتسبب في ضحايا او اضرارا، بحسب الاعلام الرسمي.

وذكر محمود جعفري مدير المفاعل الذي بنته روسيا ان "الزلزال لم يؤثر على المنطقة القريبة من المفاعل" بحسب ما نقلت عنه قناة تلغرام في التلفزيون الايراني الرسمي.

وذكر مركز الزلازل في جامعة طهران ان مركز الزلزال الذي ضرب الساعة 06,34 ت غ، كان في منطقة كاكي غير المكتظة بالسكان على بعد نحو 80 كلم من مفاعل بوشهر.

وذكر مدير خدمات الطوارئ أنه لم يتم تسجيل قتلى او اصابات من جراء الزلزال، بحسب تقارير الاعلام.

وتبلغ طاقة مفاعل بوشهر 1000 ميغاواط وبناه الروس. وبدأ العمل في 2011 ووصل طاقته الكاملة في 2012.

وتقع ايران على حزام الزلازل وشهدت سلسلة من الهزات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017 عندما قتل 620 شخصا في زلزال قوته 7,3 درجات في منطقة كرمنشاه غرب البلاد، كما قتل ثمانية في العراق.

