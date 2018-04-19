خبراء أمميون يدعو إيران لالغاء حكم الاعدام بحق شاب كردي

جنيف: دعا خبراء حقوقيون في الامم المتحدة إيران الخميس الى الغاء حكم الاعدام الصادر بحق سجين إيراني كردي، وتحدثوا عن مخاوف من تعرضه للتعذيب.

وقال الخبراء أن رامين حسين بناهي اعتقل في يونيو الماضي للاشتباه بعضويته في حركة "كومالا" الكردية القومية. واضافوا ان اعدامه أمر غير منطقي".

وفي بيان مشترك قال الخبراء ان بناهي "حكم عليه بالاعدام بتهمة حمل السلاح ضد الدولة" بسبب عضويته المزعومة في الحركة.

وأكدت المحكمة الإيرانية العليا حكم الاعدام في وقت سابق هذا الشهر، بحسب الخبراء الذين اضافوا ان قضيته سترفع الى "مكتب التنفيذ" في البلاد.

وقالوا "لقد ازعجتهم بشدة التقارير بأن السيد بناهي عانى من انتهاكات لحقوق الانسان قبل وخلال محاكمته بما في ذلك الحجز الاداري والتعذيب وسوء المعاملة، وحرمانه من الحصول على محامي أو الرعاية الطبية الكافية.

واشاروا الى التقارير بأنه تم حرمانه من الرعاية الطبية لعلاج جروحه التي اصيب بها خلال فترة سجنه بما في ذلك الضرب باسلاك.

وتردد انه بدأ اضرابا عن الطعام بداية هذا العام.

وقال الخبراء ان "حكم الاعدام على بناهي بعد الاجراءات القضائية التي على ما يبدو لم تطابق الضمانات الشديدة للمحاكمة العادلة".

واضافوا "ندعو الحكومة الإيرانية الى الغاء حكم الاعدام".

كما حذروا من ان عددا من افراد عائلة بناهي ادينوا في "محاكمات عاجلة واصدار احكام طويلة بالسجن في عملية انتقام على ما يبدو على جهودهم الحصول على معلومات عن وضع ابنهم".