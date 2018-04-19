بريطانيا تصعد حملتها ضد البلاستيك

لندن: يستخدم البريطانيون مليارات من القصبات البلاستيكية لتناول المشروبات الغازية بواسطتها والعيدان البلاستيكية لتنظيف الأذن والعصي البلاستيكية لتحريك القهوة. ومن المقرر منعها كلها في إطار حملة لتخليص العالم من المنتجات البلاستيكية التي تُستعمل مرة واحدة وترمى بعد ذلك.

وستغتنم رئيسة الوزراء تيريزا ماي إعلان المنع لمناشدة قادة دول الكومنولث الموجودين في لندن للمشاركة في قمة الكومنولث الانضمام الى المعركة ضد التلوث البلاستيكي.

وقالت مصادر إن وزير البيئة مايك غوف سيعلن مقترح منع منتجات البلاستيك ذات الاستعمال الواحد في انكلترا في وقت لاحق من العام الحالي. وأضافت المصادر أن المنع الذي لا يشمل القصبات البلاستيكية التي تُستخدم لأسباب طبية، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من العام المقبل.

وتبين الأرقام الرسمية أن البريطانيين يستخدمون سنوياً 44 مليار عصا بلاستيكية لتحريك القهوة والشاي و42 مليار قصبة للمشروبات الغازية.

وبحسب ماي، فإن النفايات البلاستيكية "من أكبر التحديات البيئية التي تواجه العالم" اليوم واصفة بريطانيا بأنها تقف في الصدارة بشأن هذه القضية لا سيما وان الجمهور البريطاني أبدى حماسة في تأييده فرض رسم على أكياس التسوق البلاستيكية ومنع الخرز المجهرية البلاستيكية.

بلاء على البيئة

ومن المتوقع أن تستخدم بريطانيا رئاستها الكومنولث لمدة عامين من أجل حشد التأييد لحملتها ضد النفايات البلاستيكية وإشراك دول الكومنولث في المعركة ضد النفايات البلاستيكية التي تلوث المحيطات.

وكان وزير البيئة كشف خطط الحكومة لمنع قصبات البلاستيك ذات الاستعمال الواحد في مقابلة صحيفة مؤخراً. كما دعم غوف الحملة الداعية الى عدم استخدام العصي البلاستيكية لتحريك القهوة واصفاً المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد بأنها "بلاء على بحارنا وقاتلة لبيئتنا الثمينة والحياة البرية، ولذلك من الضروري التحرك الآن".

وهناك أكثر من 150 مليون طن من البلاستيك في محيطات العالم وكل عام يهلك مليون طير وأكثر من 100 الف حيوان بحري من الثدييات بسبب أكل البلاستيك والنفايات البلاستيكية التي تعلق فيها هذه الحيوانات.

وقال لوك دوغلاس هيوم الذي اطلق الحملة ضد عصي تحريك القهوة والشاي إنها تُستخدم لمدة أربع ثوانٍ ثم تبقى قروناً بعد ذلك. ورحب بموقف الحكومة البريطانية قائلا إن ماي وغوف يتحركان ضد مشكلة البلاستيك العالمية في البيئة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/politics/2018/04/18/plastic-stirrers-straws-cotton-wool-buds-could-banned-england/