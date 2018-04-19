السعودية: مقتل 4 رجال أمن باطلاق نار في عسير

إيلاف من الرياض: أعلنت السلطات السعودية مقتل 4 من رجال الأمن، وإصابة 4 آخرين، فيما أعلنت مقتل أحد المتورطين في حادث إطلاق النار عليهم.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه "عند الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من ليلة الخميس، تعرضت نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه استشهاد كل من الرقيب أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب عبدالله غازي الشهري، ووكيل الرقيب صالح علي العمري.

وقال المتحدث الأمني إنه "بمباشرة الجهات الأمنية للجريمة تم تحديد هوية عدد من المتورطين فيها والقبض على 2 منهم، سعوديي الجنسية، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم إعلان إسميهما في الوقت الراهن".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، قوله إن "المتابعة الأمنية أسفرت عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله، حيث اتضح بأنه المواطن بندر محمد علي الشهري، فيما أصيب 4 آخرون من رجال الأمن بعد تبادل إطلاق النار مع المتورط الثالث".

وما زالت الجريمة محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد في ذلك لاحقًا.

