الرئيس السوداني يقيل وزير الخارجية

الخرطوم: أقال الرئيس السوداني عمر البشير الخميس وزير خارجيته ابراهيم غندور بعدما صرح الأخير امام البرلمان ان الدبلوماسيين السودانيين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ اشهر نتيجة نقص السيولة لدى الحكومة، وفق وسائل اعلام رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) "اصدر رئيس الجمهورية عمر حسن احمد البشير مساء اليوم (الخميس) قرارا جمهوريا اعفى بموجبه ابراهيم احمد غندور من منصبه كوزير خارجية".

وترأس غندور في الماضي وفد السودان للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن رفعها عقوبات كانت تفرضها على الخرطوم منذ عقود حتى تشرين الاول\اكتوبر 2017.

وجاء القرار بعدما قال غندور أمام البرلمان الاربعاء "منذ أشهر لم يتقاض الدبلوماسيين مرتباتهم وهناك تأخير في سداد ايجارات مقرات البعثات الدبلوماسية" دون أن يحددها.

وأكد بانه اتصل بمحافظ البنك المركزي السوداني لسداد مرتبات الدبلوماسيين لكنه فشل في الحصول على الأموال اللازمة لذلك.

وأضاف "ولخطورة الوضع الآن، تحدثت عنه بشكل علني".

واشار الى ان هناك شعورا في أوساط بعض المسؤلين بأن دفع مرتبات الدبلوماسيين ليس اولوية.

وقال "بعض السفراء والدبلوماسيين طلب العودة الي الخرطوم (...) بسبب الصعوبات التي يواجهونها هم وأسرهم"

ويواجه السودان صعوبات اقتصادية أدت إلى نقص حاد في العملات الاجنبية.

