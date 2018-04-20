قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لديها معلومات موثوقة تشير إلى أن روسيا وسوريا تحاولان "تطهير" موقع الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا فيما تحاولان أيضا تأجيل وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لموقع الهجوم الكيميائي.

وقالت المتحدثة هيذر ناورت في إفادة صحفية "لدينا معلومات موثوقة تشير إلى أن مسؤولين روساً يعملون مع النظام السوري لمنع وتأجيل وصول هؤلاء المفتشين إلى دوما... مسؤولون روس عملوا مع النظام السوري لتطهير المواقع التي شهدت الهجمات المشتبه بها وإزالة الأدلة التي تثبت استخدام أسلحة كيميائية".

وتابعت ناورت: "برأينا، عمل المسؤولون الروس مع النظام السوري لتنظيف موقع الهجوم المفترض من آثار الإشعاع وإزالة الأدلة التي تثبت استخدام الأسلحة الكيميائية".

وأشارت إلى أن مثل هذه الأعمال سيزيد من صعوبة حصول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على معطيات موثوقة من موقع الهجوم الكيميائي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، أن الادعاءات بعرقلة روسيا دخول فريق خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم المزعوم في دوما "هراء مطلق وأكاذيب"، مشيرة إلى أن من يوجه هذه الاتهامات لا يذكر أي حقائق أو حجج.

وقالت زاخاروفا: "أعربنا فورا عن اهتمامنا الصادق بتوجيه المحققين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما، وأصدرنا تصريحات علنية حول هذا الشأن، وبالإضافة إلى ذلك طلبنا من الجانب السوري إعداد جميع الوثائق الضرورية لزيارة المحققين في أسرع وقت ممكن".

وجمدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء عمل خبرائها المعنيين بالتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما، مطالبة بإفساح المجال لوصول خبرائها دون عقبات إلى المدينة، بعدما تعرض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار الثلاثاء الماضي خلال قيامه بمهمة استطلاعية في دوما تمهيدًا لدخول المحققين، وفقا لما أكدته المنظمة الدولية.

وبعد 5 أيام من وصولهم إلى دمشق، لم يبدأ المحققون عملهم الميداني بعد في دوما، وأعلن المدير العام للمنظمة، أحمد أوزمجو، في بيان، أن مزاولة الخبراء لعملهم في مدينة دوما تتوقف على السماح "بوصولهم بدون عقبات".

وأعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، أن المنظمة الدولية لا تستطيع قبول رواية السلطات السورية لأحداث دوما قبل أن تسمح دمشق بوصول خبراء دوليين إلى سوريا.

وفي حديث لوكالة "نوفوستي" قال الحسين، اليوم الخميس: "إذا كانت السلطات السورية تريد أن نصدق روايتها فعليها أن تسمح بدخولنا إلى بلادها. ما دامت لا تسمح لنا بالدخول، لا أصدق ما تقوله. إنها طرف في النزاع".