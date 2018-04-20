GMT 5:43 2018 الجمعة 20 أبريل GMT 5:46 2018 الجمعة 20 أبريل  :آخر تحديث

العاهل السعودي يلتقي رئيس المجلس البابوي في الفاتيكان

صحافيو إيلاف
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الرياض: التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بقصر اليمامة في الرياض أمس، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران والوفد المرافق له، وتناول اللقاء، التأكيد على أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

حضر اللقاء، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومحمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وعادل الجبير وزير الخارجية، وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص للعاهل السعودي.


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