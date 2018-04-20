الشرطة تفض اعتصامًا طلابيًا في احدى جامعات باريس

باريس: فضت الشرطة الفرنسية في وقت مبكر الجمعة اعتصاما طلابيا في جامعة تولبياك التي ترتدي أهمية رمزية في تحرك الطلاب احتجاجا على تغيير معايير الانتساب إلى الجامعات العامة منح الجامعات العامة، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

واقتحم مئة شرطي على الاقل حرم الجامعة الواقع في برج من 22 طابقا في جنوب باريس ويحتله الطلاب منذ 26 مارس الماضي، وتعرضوا للرشق بالزجاجات وغيرها من المقذوفات في أجواء من التوتر الشديد.

وقامت الشرطة في البدء بتطويق الموقع وقال أحد الطلاب لوكالة فرانس برس "لم نقاوم". وأشاد وزير الداخلية جيرار كولومب في بيان بـ"نجاح العملية في اطار من التدخل الدقيق".

وكان جورج حداد رئيس جامعة "باريس -1 السوربون" التي تشرف على تولبياك، طلب تدخل قوات الامن منذ التاسع من أبريل إذ أعرب عن القلق من الوضع بعد العثور على زجاجات حارقة في المكان.

ومنذ عدة أسابيع يمنع التحرك الطلابي الوصول بشكل تام الى أربع جامعات بينما يشهد نحو عشرة مواقع (من أصل 400) بلبلة من قبل طلاب يعارضون اصلاح الجامعات اذ يقولون إنه سيؤدي الى "انتقاء" مقنع.

وكان الرئيس ايمانويل ماكرون اعتبر الاحد ان الطلاب المعارضين لمشروع القانون "أقلية في الغالب"، وندد بأعمال عنف "غير مقبولة" غالبا ما يقوم بها "عناصر شغب محترفون".