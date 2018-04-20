انخفاض طلبات اللجوء المقبولة في الاتحاد الأوروبي

بروكسل: انخفض عدد طالبي اللجوء في أوروبا الذين تمت الموافقة على طلباتهم بنحو الربع عام 2017 ليبلغ 538 ألفا، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت الخميس.

وشكل السوريون 33 بالمئة من أصحاب الطلبات المقبولة، بحسب الأرقام التي نشرتها وكالة الاحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات".

وأفادت الوكالة أنه "تم تسجيل أكثر من 70 بالمئة من 175800 سوري منحوا حق الحماية في الاتحاد الأوروبي في ألمانيا".

وشهدت ألمانيا قدوم أكثر من مليون مهاجر، بينهم العديد من السوريين، بعدما أعلنت المستشارة انغيلا ميركل فتح الأبواب أمام اللاجئين في 2015.

وبين مجموع الطلبات المقبولة في انحاء الاتحاد الأوروبي كان العدد الأكبر في ألمانيا (60 بالمئة أو 325400) تليها فرنسا (40600) وايطاليا (35100) والنمسا (34000).

وأظهرت احصاءات صادرة عن "يوروستات" نشرت في مارس أنه تم تسجيل 650 ألف طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي في 2017، نحو نصف العدد الذي سجل في 2016.

وبلغ عدد الطلبات ذروته في 2015 عندما تقدم نحو 1,26 مليون شخص بطلبات لجوء.

