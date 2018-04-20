غيتس يدعم مراقبة الأرض بجيش من الأقمار الاصطناعية

لندن: اعلن بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات دعمه لمشروع يغطي كل شبر من الأرض بأفلام فيديو حية مباشرة دون أي تحرير من الفضاء.

صاحبة المشروع شركة "ايرث ناو" EarthNow الناشئة التي تخطط لاطلاق 500 قمر اصطناعي تراقب كل نأمة لسكان الأرض في الزمن الحقيقي.

ويدعم المشروع الى جانب غيتس عملاقا التكنولوجيا، مجموعة سوفت بنك اليابانية للاتصالات والانترنت وشركة ايرباص للصناعات الجوية الفضائية.

وتُقدر كلفة المشروع بنحو مليار دولار ولكن لم يُعلن عن حجم مساهمة سوفت بنك وايرباص فيه.

ومن التطبيقات العملية للمشروع رصد عمليات صيد الأسماك غير القانونية ومراقبة الأنواء الجوية وتعقب الهجرات الطبيعية عالمياً ، بما في ذلك الطيور والحيوانات البحرية.

وقال راسل هانيغان مؤسس شركة ايرث ناو "ان هدفنا بسيط هو أن نربطكم بصريا بالأرض في الزمن الحقيقي ، ونعتقد ان القدرة على رؤية الأرض وفهمها مباشرة دون فلترة من شأنها أن تساعدنا على تقدير بيتنا المشترك الوحيد والعناية به".

وكانت شركة ايرث ناو أُنشأت في عام 2017 ويوجد مقرها في واشنطن. وهي تعتزم استخدام جيش من الأقمار الاصطناعية التي يزن كل منها 225 كلغم مجهزة بكاميرات تصور الأرض 24 ساعة في اليوم وتحللها على الفور.

وليس هناك اطار زمني حتى الآن للبدء بتشغيل المشروع. ولكن خدماته ستكون موجهة في البداية للشركات الكبرى والحكومات.

وتقول شركة ايرث ناو انها تتوقع السماح للأفراد الاعتياديين بالاطلاع على افلام الفيديو من الهاتف الذكي أو الكومبيوتر اللوحي مشيرة الى فتح "نافذة ذات جمال أخاذ تطل على عالمنا من الفضاء في الزمن الحقيقي".

وقال مؤسس الشركة هانيغان اننا بهذا المشروع "سنصبح رواد فضاء افتراضيين".

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ميل اونلاين". الأصل منشور على الرابط التالي

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5634953/Bill-Gates-backs-1-billion-plan-cover-Earth-Big-Brother-satellites.html



