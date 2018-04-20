ملك سوازيلاند يعلن تغيير اسم مملكته

أعلن الملك ميسواتي الثالث ملك سوازيلاند تغيير اسم بلاده إلى مملكة إي سواتيني.

وجاء الإعلان في ستاد خلال الاحتفال بالعيد الخمسين لاستقلال بلاده، فضلا عن العيد الخمسين لميلاد الملك.

ويعني الاسم الجديد "أرض السوازيين". ولم يكن التغيير متوقعا، ولكن كان ميسواتي دأب لسنوات على الإشارة لسوازيلاند بإي سواتيني.

فقد استخدم الملك هذا الاسم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 وفي خطاب افتتاح البرلمان عام 2014.

وقال إن اسم سوازيلاند يسبب الارتباك مشيرا إلى أنه "حيثما نذهب يشير إلينا الناس على أننا سوازيلاند".

ويقول مراسل بي بي سي إن الإعلان أثار غضب الناس الذين يعتقدون أنه يجب أن يركز على الاقتصاد، فضلا عن تعرض القيادة في هذا البلد لانتقادات بسبب حظر الأحزاب السياسية والتمييز ضد المرأة.

يذكر أن ميسواتي الذي يحمل لقب الأسد لديه 15 زوجة في حين كان لوالده سوبهوزا الثاني الذي حكم 82 عاما 125 زوجة.