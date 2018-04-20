المغرب: ادانة سبعة متهمين على خلفية أحداث جرادة

الرباط: قضت المحكمة الإبتدائية بوجدة( شرق المغرب)، اليوم الجمعة ، بأحكام تراوحت بين أربعة أشهر وسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق سبعة متهمين توبعوا على خلفية أحداث جرادة.

وأدانت المحكمة بسنة حبسا موقوفة التنفيذمتهمين إثنين، وأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق خمسة آخرين ، مع أداء كل واحد منهم لغرامة 500 درهم( 50 يورو ) .كما قضت المحكمة بأداء درهم رمزي لفائدة الدولة.

وكان الأظناء قد توبعوا بعدة تهم منها ، على الخصوص، "إهانة موظفين عموميين بأقوال وتهديدات وإشارة أثناء مزاولتهم لمهامهم"، و"استعمال العنف والإيذاء في حقهم ترتبت عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد".

كما توبع الأظناء ب "تخريب وتكسير وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة"، و"التحريض على العصيان بواسطة خطب في أماكن عامة"، و"الإمساك العمدي عن تقديم مساعدة لأشخاص في خطر"، و"التحريض على ارتكاب جنايات وجنح كان له مفعول فيما بعد " .