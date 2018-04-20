مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن صحافي اميركي فقد في سوريا

واشنطن: اعلنت السلطات الفدرالية الاميركية مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب اثر الصحافي اوستن تايس الذي اختفى في سوريا قبل اكثر من خمس سنوات.

وقدم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) العرض مؤكدا عدم علاقته ب"اي حدث معين".

وقد يكون تايس الصحافي الاميركي الوحيد المحتجز حاليا في سوريا التي اصبحت احد أخطر البلدان بالنسبة للمراسلين الحربيين.

وسيتم دفع المكافأة مقابل "المعلومات التي تؤدي مباشرة الى مكانه واسترداده والعودة الآمنة" للمراسل.

وعمل تايس وهو صحافي مستقل مع "ماكلاتشي نيوز" و"واشنطن بوست" و قناة "سي بي إس" ، وغيرها من وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة فرانس برس، و"بي بي سي" و"اسوشيتد برس".

وتم اختطافه في 14 آب/اغسطس 2012 قرب دمشق بعد ايام من عيد ميلاده ال31.